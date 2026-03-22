Avanza la obra de la ciudad deportiva en Melipal y se consolida el modelo de equidad territorial en Neuquén

Desade la Municipalidad de Neuquén destacaron el avance de la obra pública deportiva en un punto estratégico para los vecinos de la ciudad.

Avanza la obra del SAF en el barrio Melipal de Neuquén.

A veinte días de su inicio, la obra del Salón de Actividades Físicas (SAF) en el barrio Melipal muestra sus primeros avances y comienza a transformar el oeste de la ciudad como parte del quinto espacio que impulsa la Municipalidad de Neuquén dentro de la política del intendente Mariano Gaido de desarrollar mini ciudades deportivas en distintos barrios.

El nuevo SAF se construye en la intersección de las calles Arroyo Hualcupén y Rayén , en un punto estratégico para integrar a vecinos y vecinas de toda la zona oeste y consolidar un nodo deportivo de cercanía.

La iniciativa amplía la red de infraestructura que ya cuenta con espacios en Confluencia, Parque Industrial, San Lorenzo y en el barrio Z1 , consolidando un esquema descentralizado que acerca oportunidades a cada sector de la ciudad.

SAF Melipal Avanza la obra del SAF en el barrio Melipal.

El proyecto contempla un gimnasio cubierto de 1.500 metros cuadrados, equipado con canchas de vóley y básquet, vestuarios, salas para profesores, oficinas y gradas con capacidad para 500 personas, lo que permitirá albergar tanto actividades recreativas como competencias.

Obra pública e Infraestructura deportiva para integrar barrios

Además, se realizarán mejoras en la pista de patín y en la cancha de fútbol del predio, integrando distintas disciplinas en un mismo espacio y promoviendo su uso durante todo el año.

La inversión asciende a 4.100 millones de pesos y el plazo de ejecución es de un año. Actualmente se desarrollan tareas de movimiento de suelo, cerramiento del predio y armado del obrador, marcando el inicio visible de la obra para los vecinos del sector.

El secretario de Infraestructura y Planificación Urbana, Alejandro Nicola, destacó el ritmo de avance y la importancia estratégica del proyecto. “Estamos cumpliendo con los plazos previstos en una obra de gran calidad que va a fortalecer la infraestructura deportiva en este sector de la ciudad”, señaló.

El funcionario remarcó que se trata de una política sostenida en el tiempo. “Este modelo de ciudades deportivas se replica en distintos barrios para garantizar igualdad de oportunidades y acceso a espacios de primer nivel”, afirmó.

SAF Melipal_02 Alejandro Nicola y Mauricio Serenelli recorrieron los avances de la obra en el barrio Melipal.

Nicola subrayó que el impacto va más allá del deporte. “Son obras que transforman el entorno, revalorizan el espacio público y generan nuevas dinámicas comunitarias, con más presencia de vecinos y mayor apropiación del lugar”, indicó.

También destacó que la planificación contempla el crecimiento urbano. “Estos espacios acompañan el desarrollo de los barrios y permiten proyectar una ciudad más integrada, con infraestructura acorde a la demanda”, agregó.

Un SAF con el foco en las infancias y juventudes

Por su parte, el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, puso el foco en el impacto social, especialmente en las infancias y juventudes.

“Para los chicos y chicas, contar con un lugar así cerca de sus casas significa mucho. Es un espacio donde pueden crecer, vincularse y desarrollar hábitos saludables”, expresó.

"Son obras que transforman el entorno, revalorizan el espacio público y generan nuevas dinámicas comunitarias, con más presencia de vecinos y mayor apropiación del lugar” - Alejandro Nicola, secrewtario de Infraestructura y Planificación Urbana de la Municipalidad de Neuquén. "Son obras que transforman el entorno, revalorizan el espacio público y generan nuevas dinámicas comunitarias, con más presencia de vecinos y mayor apropiación del lugar” - Alejandro Nicola, secrewtario de Infraestructura y Planificación Urbana de la Municipalidad de Neuquén.

Serenelli destacó que estos centros cumplen un rol clave en la inclusión social. “No solo promueven el deporte, también generan contención, integración y oportunidades para toda la comunidad, con propuestas accesibles y abiertas”, afirmó.

Además, remarcó que la política municipal apunta a reducir desigualdades territoriales. “La decisión es llevar infraestructura de calidad a cada barrio, para que todos tengan las mismas posibilidades, sin importar dónde vivan”, sostuvo.

“El nuevo SAF se perfila -definió Serenelli- como un punto de encuentro para vecinos y vecinas, y como una pieza clave en una red deportiva que sigue creciendo en toda la ciudad”.