Mariano Gaido adelantó la capacidad y cómo planean la evacuación del Neuquén Arena en la isla 132

El estadio techado busca potenciar el turismo de eventos y convenciones. Planean repetir una articulación pública privada similar a la del estacionamiento subterráneo.

Con el objetivo de posicionar el perfil turístico que desarrolló la ciudad en los últimos años, la Municipalidad de Neuquén se propone avanzar con la construcción de Neuquén Arena , un estadio cubierto que atravesó la plataforma de campaña en la reelección del intendente Mariano Gaido . Este martes, confirmó que el espacio tendrá una capacidad para 10 mil personas y que le exigirán a la empresa a cargo de la construcción que lo termine en el plazo de un año.

"Todos los eventos que vienen, ya sea a algún espacio privado o al Ruca Che, todo explota", dijo el jefe comunal en su visita a los estudios de LM Neuquén en vivo , donde ratificó que el nuevo estadio se ubicará dentro de la isla 132 para potenciar la actividad turística que ya es pujante en esa zona ribereña. "Va a ser en la isla porque está estipulado así, porque las ordenanzas estipulan que el crecimiento comercial y turístico tiene que ser en la isla", señaló.

Según los detalles brindados por el mandatario, el estadio tendrá características similares a los principales centros de espectáculos del país, como el Movistar Arena de Buenos Aires. "El Neuquén Arena viene a consolidar esta ciudad de eventos turísticos, deportivos y culturales", afirmó. Esta infraestructura permitirá recibir artistas de primer nivel y competencias atléticas que hoy no cuentan con un recinto techado de tales dimensiones en la región.

Gaido aseguró que el proyecto se concretará a través de una articulación público privada, tal como ya sucede en el estacionamiento subterráneo y polo gastronómico que se desarrolla en la zona de la rotonda de Pirkas. Aseguró que ya hay al menos cuatro firmas interesadas en generar este espacio, pero recordó que la Municipalidad exigirá que lo construyan "a la neuquina"; es decir, en el plazo de un año, tal como se planteó para la Avenida Mosconi.

ON - Gaido Mariano (3) Omar Novoa

Inversión privada y plazos récord: el sello de la gestión local

De acuerdo a la premisa del intendente de avanzar con obras sin generar endeudamiento, señaló que el financiamiento del Neuquén Arena no demandará fondos de las arcas municipales, sino que se ejecutará bajo el esquema de asociación público-privada. El municipio otorgará la tierra y las condiciones de administración por un periodo de entre 25 y 30 años. A cambio, la empresa ganadora de la licitación asumirá el costo total de la construcción del edificio.

Una de las exigencias más estrictas del Ejecutivo municipal es el tiempo de ejecución de la obra. Serán sólo doce meses para la finalización del estadio, bajo la premisa de que la ciudad necesita respuestas inmediatas ante su ritmo de crecimiento. "La condición es que tenés que hacer el estadio en un año", aclaró durante su vista a los estudios, donde comparó los plazos de las obras en la capital con otras que demandan décadas, como el caso de la Ruta 22.

Pese a que Gaido imagina un estadio similar al Movistar Arena, de Buenos Aires, aclaró que el diseño arquitectónico será definido en última instancia por la empresa adjudicataria. Para eso, analizarán los proyectos ejecutivos en el marco de la licitación y elegirán al que se ajuste a las necesidades de Neuquén y su crecimiento acelerado.

Neuquen Arena AI (1) Imagen ilustrativa generada con IA

El intendente repasó otros eventos de convocatoria masiva que se dieron en Neuquén, como la Expo Argentina Oil and Gas, que satura el centro de convenciones Espacio Duam, por lo que consideró que hace falta contar con más infraestructura para eventos, que incluya también al estadio Ruca Che, el centro de convenciones Domuyo y el nuevo espacio que desarrollará la Municipalidad en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA)

Conectividad e infraestructura: los nuevos puentes para la Isla 132

Una de las principales preocupaciones que generó el emplazamiento del Neuquén Arena en la isla 132 eran las formas de evacuación, ya que esta zona de la ciudad cuenta sólo con dos puentes de acceso que tienen cada vez más demanda por la multiplicación de eventos y ofertas recreativas y turísticas del área, que ya cuenta con el centro de convenciones Domuyo, oficinas, viviendas, heladerías y restaurantes.

Para evitar el colapso del tránsito, Gaido aseguró que el proyecto contempla obras complementarias, con la construcción de nuevos puentes sobre la calle Bahía Blanca y Linares. Así, se busca facilitar el flujo vehicular y peatonal en los momentos de ingreso y egreso al nuevo estadio.

ON - Gaido Mariano (8) Omar Novoa

Mientras que el Neuquén Arena será financiado por empresas privadas, estas vías de conexión serán cubiertas por fondos municipales. El intendente explicó que el superávit de las cuentas públicas permite reinvertir fondos propios en estos proyectos esenciales.

"Esas obras complementarias las va a realizar la ciudad de Neuquén con presupuesto propio", dijo y aclaró que, pese a la existencia de sólo dos puentes, la experiencia reciente en la evacuación de la Isla 132 en la última jornada de la Fiesta de la Confluencia, cuando se desataron ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, demostró que funcionaron los diseños de estos protocolos de seguridad y evacuación.

Mariano Gaido - Concejo Deliberante - Inicio de Sesiones (27) Claudio Espinoza

El desarrollo del Neuquén Arena se integra a un plan mayor de infraestructura que incluye la creación de un nuevo centro de convenciones en el Museo Nacional de Bellas Artes y la puesta en valor de la confluencia de los ríos, con colectivos eléctricos de 20 pasajeros que transitarán por la costa y un teleférico que permitirá observar la confluencia de los ríos y llegar hasta la Isla de las Aves.

La visión de la gestión municipal apunta a generar una experiencia turística integral, que complemente la belleza natural del río Limay con la multiplicidad de servicios y la infraestructura adecuada para desarrollar el turismo corporativo o de reuniones.