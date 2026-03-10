Un curioso incendio generó preocupación entre los vecinos

Según denuncian, se trataría de una modalidad vinculada a los trapitos. En el lugar intervinieron bomberos y personal policial.

El incendio alertó a los vecinos de la ciudad.

Un nuevo incendio en la localidad de Centenario disparó las alarmas de los vecinos del sector ubicado en la primera rotonda de la Ruta 7 . Según denunciaron, se trataría de hechos intencionales y apuntaron directamente contra los trapitos .

El hecho ocurrió este martes por la mañana, pasadas las 11.20, cuando un foco ígneo motivó la intervención del cuerpo de Bomberos Voluntarios de vecina ciudad y personal policial de las comisarías Quinta y 52, en un descampado.

Al arribar al lugar, constataron que se trataba del incendio de pastizales y colchones . La preocupación escaló, ya que a pocos metros hay una planta de gas perteneciente a la empresa Camuzzi.

Rápidamente, gracias a la intervención de una dotación de bomberos, se contuvo el fuego y evitaron una situación mayor.

Los vecinos apuntaron contra las personas en situación de calle que residen en la zona, dado que este mismo día, en paralelo, se desarrollaban operativos antitrapitos en diferentes sectores de la ciudad.

operativo anti trapitos centenario

Operativos antitrapitos

Esta misma mañana, la policía realizó nuevos operativos contra trapitos en Centenario donde desmanteló varios aguantaderos y retiró grandes cantidades de basura y pertenencias acumuladas. Los procedimientos respondieron a los reiterados reclamos de vecinos por situaciones de inseguridad y molestias en la vía pública.

Las tareas fueron coordinadas por personal de la Comisaría N.° 52, a cargo del comisario César Deoseffe y la subcomisario Gabriela Zamora, con apoyo de efectivos de la Comisaría Quinta, encabezados por el subcomisario Pablo Morales.

Durante las intervenciones, las autoridades identificaron personas que llevaban a cabo actividades de limpieza de vidrios (trapitos) o permanecían instaladas en distintos espacios públicos, por lo que fueron notificadas y desalojadas de los lugares donde se encontraban.

operativo anti trapitos centenario 2

Uno de los procedimientos se realizó en la intersección de las calles Honduras y Villegas, donde tres personas fueron identificadas. En ese mismo sector, los efectivos también desalojaron a otras seis personas que se encontraban dentro de una vivienda abandonada.

Otro operativo tuvo lugar en el ex aserradero Lozano, sobre calle José Ianni, donde dentro de una casilla de seguridad los agentes encontraron colchones y gran cantidad de basura acumulada. Según se informó, en ese espacio pernoctaba habitualmente un grupo de personas, lo que había generado preocupación entre vecinos de la zona.

Aguantadero - personas en situación de calle Centenario (1)

El tercer procedimiento se llevó adelante en el sector del barranco que divide los barrios Los Pioneros y las 173 Viviendas, un punto señalado por vecinos como uno de los más conflictivos.

En ese lugar se retiró un camión completo de basura, escombros y distintos objetos, entre los que también habría pertenencias que podrían estar vinculadas a hechos delictivos, según trascendió durante el operativo.

Dónde denunciar a los trapitos

Las fuerzas policiales solicitaron a los vecinos comunicarse de inmediato ante cualquier situación de amenazas o conflictos en la vía pública vinculados con la presencia de personas en situación de calle o trapitos.

Para realizar denuncias o alertar, recordaron que se puede llamar al 101 o al 2994 211283, número de la guardia de la Comisaría 52.

Las autoridades adelantaron que los operativos continuarán en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de prevenir situaciones de conflicto.