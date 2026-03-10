De terror: empezaron a las piñas y terminaron a balazos en una plaza

El ataque lo encabezaron dos hombres que, con total impunidad, efectuaron varios disparos. Un joven resultó herido en una pierna y requirió asistencia médica.

El joven baleado requirió asistencia médica pero luego recibió el alta debido a que la herida no revestía gravedad.

Lamentablemente, los incidentes donde son protagonistas las armas de fuego se reiteran a diario y los pistoleros no tienen ningún reparo en utilizarlas en espacios públicos. Este martes, en horas de la madrugada, una pelea inicial a puños en la plaza de la Convivencia, en la ciudad de Plaza Huincul, se transformó en un ataque a tiros. Por suerte, la única persona que resultó herida fue atendida en el hospital de complejidad media y recibió el alta.

El hecho se registró alrededor de las 3:30 de la madrugada y se presume que se trata de personas ligadas al ámbito delictivo. Por circunstancias que se desconocen, dos grupos protagonizaron una gresca a puñetazos. Sin embargo, el enfrentamiento se transformó de repente cuando uno de los involucrados se dirigió a un auto, marca Volkswagen Gol, y no dudó en tomar un arma de fuego y disparar. Un cómplice, ubicado a pocos metros, también se sumó y extrajo un arma de la cintura.

Como resultado del violento ataque a tiros, un joven fue alcanzado en una pierna y el glúteo, destacó el sitio Cutral Co al Instante.

Debido a los gritos y los estampidos de los disparos, la Policía neuquina no tardó en arribar al lugar y mientras tomaba conocimiento de la existencia de una persona herida, dispuso varias medidas para identificar a los pistoleros y concretar su detención.

Dos grupos protagonizaron una pelea a piñas y luego todo salió de control

Pistoleros apresados

Los autores del ataque a tiros fueron apresados y se llevó adelante el secuestro del auto en que se movilizaban. Hasta el momento, se desconoce si lograron incautar alguna de las armas de fuego utilizadas.

Respecto de los sospechosos de la balacera, quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF). Se especula que, si se logra dar con las armas, podrían enfrentar una acusación por tenencia ilegal de armas. En cuanto al resultado del hecho, los investigadores deberán aguardar el informe del hospital sobre la persona herida.

Cutral Co Camara en todos los fueros (2).jpg fiscalia tribunales Claudio Espinoza

Además del procedimiento policial, la fiscalía cuenta con otro elemento destacado de prueba que es un video, que se hizo viral en las redes sociales y registra como los dos pistoleros efectúan una andanada de disparos ante las voces atemorizadas de quienes registran el momento con sus celulares.

Un incidente similar en el barrio Parque Industrial

El grave incidente en Plaza Huincul se suma a otro que ocurrió la semana pasada en el barrio Parque Industrial de esta capital, con dos bandas narco que se enfrentaron a tiros. En un primer momento, se pensó que era un conflicto por una vivienda pero la investigación posterior del MPF determinó que se trataría de una disputa de territorios por parte de bandas delictivas.

Al igual que en el caso de Plaza Huincul, la balacera quedó registrada en un video, con un pistolero parapetado detrás de una estructura y realizando varios disparos.

Desde la fiscalía de Narcocriminalidad se hizo un trabajo inmediato y se ordenaron seis allanamientos en Neuquén capital y Plottier. El operativo se desarrolló en el cierre de la semana hábil que pasó y la Policía logró secuestrar municiones, drogas y otros elementos de prueba.