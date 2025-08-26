Ataque a balazos en una casa de Parque Industrial: un video muestra el momento exacto

La familia denunció un violento robo armado en su casa del sector Huertas de Parque Industrial. Este lunes sufrió dos disparos de arma de fuego.

La familia de Parque Industrial, que en marzo había sido víctima de un grave hecho de inseguridad cuando un grupo de hombres entró a robar a su vivienda de noche y le gatilló cuatro veces al hijo, volvió a ser blanco de un hecho violento. Esta vez, a las 9 de la mañana del lunes, dos personas dispararon a 50 metros de distancia.

Cristina, quien expresó a LMNeuquén su agradecimiento porque las balas nunca salieron de la tumbera con la que apuntaron a su hijo, en este episodio celebró que ningún vecino haya salido herido. Sin embargo, continúa sosteniendo su enojo e impotencia porque asegura que los hechos están relacionados y los responsables siguen libres.

"Nosotros denunciamos en la Comisaría 20 a las cinco personas que nos agredieron esa noche, pero ahora se sumó más gente a la agresión", aseguró la mujer haciendo alusión a que lograron identificar y aportar a la Policía quiénes fueron los implicados.

comisaria 20 parque industrial

"Mis hijos más chicos no saben lo que es andar en el barrio, los más grandes no son libres de ir a una despensa sin ser amenazados, nosotros seguimos encerrados en la casa porque desde esa noche los delincuentes nos sentenciaron a vivir con arresto domiciliario", aseguró la víctima sobre el drama que viven.

Días después de ese hecho, cansados de la inseguridad, vecinos de Parque Industrial hicieron una manifestación en la Comisaría 20 donde expusieron la problemática ante las autoridades policiales. La reunión con el comisario no se extendió demasiado porque volaron piedrazos de parte de un grupo anónimo, y el reclamo por seguridad se trasladó a Ruta 7 en el tramo de Avenida Ricardo Alfonsín.

Dispararon contra su casa y se fueron caminando con total tranquilidad

Como muestran las cámaras de seguridad que instaló la familia atormentada por la violencia en Parque Industrial, el ataque a tiros se produjo unos minutos después de las 9 de la mañana del lunes. En las imágenes se puede observar y escuchar cuando dos personas vestidas con ropa oscura se acercan a la vivienda, y una de ellas efectúa dos disparos directos.

Alertada por las detonaciones, una de las vecinas corrió al interior de su casa. Aun así, los atacantes vuelven caminando tranquilamente a la calle principal, donde otros transeúntes parecieran no percatarse del violento hecho.

Cristina advirtió que la Policía arribó a las 9.45 y secuestró dos vainas servidas. Por su parte, el padre de familia realizó la denuncia en la Comisaría 20, aportó el video y también el nombre y apellido de una mujer joven, y de un hombre que a su vez había participado del ataque armado en marzo.

Dispararon a su casa en Parque Industrial

"Ya no sabemos qué creer, no sé si la Policía nos ve como una carga, el tener que actuar y hacer su trabajo, no comprendemos el maltrato porque somos las víctimas y, sin embargo, nos dan un trato que a los delincuentes no se lo darían, le hacían preguntas y desconfiaban del relato, siendo que aportó el video", expresó Cristina sobre la denuncia.

Lo que dejaron asentado es que su hijo había vuelto de trabajar, bajó del colectivo, tomó hacia calle 10 para su domicilio, y cuando transitaba por calle 2 vio a un grupo de personas, entre ellos a uno de los agresores denunciados. "Tenía un arma y le empieza a gritar que lo va a matar, entonces corre hasta la casa", señaló Cristina a LMNeuquén.

Denuncian el constante acecho y ataques

Luego de sufrir el ataque armado de marzo en su casa ubicada en calle 1 del sector Huerta, a solo cinco cuadras del destacamento al que llamó repetidas veces, la familia tuvo que trasladarse por sus propios medios al hospital. Tenían múltiples lesiones: Cristina resultó con una lesión traumatológica en el dedo y su marido al borde de pérdidas dentales. Sus hijos múltiples hematomas en la cabeza y el resto del cuerpo.

Pero además de los daños a la integridad, la familia quedó con un miedo que no se los quitó ni los rondines que hicieron por unos meses los patrulleros. "Mi hijo de 18 años ya perdió el trabajo de la barbería y peluquería que era su sueño, ahora trabaja al otro lado de Neuquén, toma dos colectivos de ida y vuelta, cambia la plata por lo que le sale viajar, para trabajar toda la noche y durante el día duerme, el resto tiene que estar encerrado, no podemos salir", indicó Cristina.

A partir de la denuncia que hicieron señaló que tuvieron que cambiar su rutina y sufrieron otras amenazas que no denunciaron por hastío: "hace tres días le quisieron robar el celular a las 11 de la noche cuando iba a trabajar, los mismos que hicieron el ataque".

parque industrial robo tiroteo (2)

Además, la vida escolar también se vio afectada porque como era habitual encontrase con la gente que los amenazaba de muerte, tomaron la decisión de cambiar al hijo al turno mañana. Ante el ataque del lunes Cristina indicó que retiró a sus hijos de la escuela.

"Están casi sin asistir a clase, me han llamado de la escuela 175 por la cantidad de faltas que tienen", admitió y lo atribuyó al miedo. "Cuando vemos que los responsables están sobre calle 1 no salimos para evitar cruzarlos", dijo y advirtió que teme que esa situación conlleve problemas judiciales relacionados a la escolarización.