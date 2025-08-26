Neuquén La Mañana evacuación Corte de tránsito y evacuación por rotura de un caño de gas en barrio Altos del Limay

Un grupo de obreros dañó un conducto en calle Gatica al 2800. La Policía trabaja en el lugar y solicita a los vecinos despejar la zona por seguridad.







Momentos de tensión se viven en la calle Gatica

Una situación de emergencia se registraba este martes en la ciudad de Neuquén, cuando un grupo de obreros rompió accidentalmente un caño de gas en calle Gatica al 2800. El hecho motivó la intervención inmediata de la Policía, que montó un operativo de seguridad para proteger a los vecinos.

El tránsito en la zona permanece interrumpido mientras los efectivos advierten a los residentes del barrio Altos del Limay sobre el incidente y piden la evacuación del sector. Por prevención, se solicitó a la gente que se retire y evite circular por el área afectada, según informaron las autoridades policiales que se encuentran en el lugar.

El operativo incluye el corte total de la calzada en el tramo comprendido por la dirección afectada, a fin de evitar el tránsito vehicular y peatonal hasta tanto se controle la pérdida, solo pueden salir del lugar los residentes.