Estudiantes arrojaron un piedrazo a una compañera que sufre la enfermedad de los huesos de cristal

Son de 1° año del CPEM N° 41 del Barrio Belgrano. La madre de la agredida aseguró que las familias de los agresores la amenazaron por haberlos denuciado.

La mamá de una alumna del 1° año del CPEM 41, del barrio Belgrano , realizó una denuncia ante la justicia luego de que tres compañeros de su hija le arrojaran un piedrazo a la menor que sufre de osteogénesis imperfecta, la llamada enfermedad de los huesos de cristal por la que "un golpe la pude llegar hasta matar".

El acoso escolar contra la pequeña de 13 años comenzó desde que se sumó al aula, a mediados de año luego de sobreponerse a una fractura de fémur. "Desde el principio son especialmente tres estudiantes los que se burlan de ella, de que no puede caminar, se ríen de ella", contó con dolor la mamá.

La alumna padece un trastorno genético que causa que sus huesos son extremadamente frágiles y propensos a fracturarse y por eso que sus compañeros le hayan arrojado una piedra desestabilizó a su mamá. " La piedra golpeó en la parte de atrás de la silla de ruedas de mi hija, sino me la mataban", aseguró.

Si bien las agresiones fueron una constante, según detalló la mamá, el martes pasado se pusieron peor. La niña llevada por su mamá intentaba ingresar a la escuela por la rampa de discapacitados y estos jóvenes se lo impidieron.

"Tuvimos intercambio de palabras con los chicos, le pedimos permiso para que nos dejaran pasar, pero ellos no nos dejaban, nos insultaron y se nos rieron. Finalmente nos dejan pasar, pero a los metros advertimos que nos tiran un piedrazo que pega en la parte trasera de la silla de ruedas de mi hija, ella se asusta, avanza y yo trato de hablar con ellos pero no se podía", relató la mamá a LMNeuquén.

A los dos días la madre acompaña de nuevo a su hija hasta el aula para ayudarla a sacar sus útiles y cuando sale del aula los mismos jóvenes la insultan. Cansada de esta situación fue que decidió ir a hacer una denuncia en la comisaria del menor, preocupada por la integridad de su pequeña. "Yo para ponerle una remera a mi hija estoy media hora, todo tiene que ser muy despacio porque cualquier torcedura se le pueden romper los huesos en mil pedazos, imaginate si estos chicos le pegan", advirtió con desesperación.

Ataque con piedras

La madre informó en la dirección de la escuela lo que había pasado y sobre la denuncia que había radicado. Y un día después se aparecieron los tres estudiantes de la disputa acompañados de otros 10 con piedras frente a su casa.

"Llegaron a tirar una piedra pero justo llegaba mi otro hijo y los frenó. Lo amenazaron a él también y a su amigo le decían que los iban a agarrar a los tiros, son nenes de 14 años", contó asombrada la mujer.

La mamá aseguró que parecían hombres grandes por la cantidad de insultos que les decían. "Finalmente se fueron pero habrán pasado unos 20 minutos, y se apareció en mi casa una mujer que preguntaba por mi hija, resulta que era la madre de uno de los chicos que venía para saber porqué lo habíamos denunciado y aunque vio lo indefensa de mi hija, solo lo retó al suyo", describió.

Más tarde otra mujer se apareció en la puerta de la casa de esta familia. "Nos amenazó con que el padre de su hijo era policía y que nos iban a sacar a los tiros", contó asustada. "Me la pueden matar, porque se le rompen los huesos en mil pedazos ante un pequeño golpe", insistió.

Necesito que la ministra de educación o el gobernador vean la situación que está padeciendo mi hija, quiero que llegue a ellos y que tanto el Consejo Provincial de Educación como la supervisora y los directivos del CPEM 41 dejen de mirar para un costado y me den una respuesta urgente ante esta situación grave que están poniendo en riesgo la vida de ella y no se están dando cuenta, dónde están los derechos de los chicos con discapacidad", concluyó.