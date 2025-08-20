Atentos estudiantes: se puede revalidar el boleto gratuito hasta fin de mes

Estiman que faltan realizar el trámite unos 2.000 estudiantes de los niveles terciarios y universitarios. El beneficio ya lo usan 3.000 jóvenes.

El ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, a través de la secretaría de Juventudes y Diversidad, informó que hay tiempo hasta el 31 de agosto para revalidar el Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito (BENG) destinado a estudiantes que cursen estudios terciarios y universitarios.

Los jóvenes que estén concurriendo a la universidad o terciario deberán presentar certificado de regularidad académica en el sitio web https://www.economianqn.gob.ar para obtener el beneficio y poder llegar a su lugar de estudio de manera gratis en transporte público en toda la provincia.

Según confirmaron desde el ministerio a cargo de esta política pública, hasta este miércoles en la provincia hay unos 2.000 estudiantes que no realizaron el trámite, que les permite hacer uso del beneficio para quienes deban viajar hacia la institución educativa de destino que no debe superar los 250 kilómetros de distancia dentro de la provincia del Neuquén.

unco universidad Universidad Nacional del Comahue.jpg

Y además informaron que en total, el BENG cuenta con 3.373 estudiantes de los niveles terciario y universitario que lo utilizan en la provincia.

La secretaria de Juventudes y Diversidad, Luz Blanco, fue la que aseguró que siguen trabajando en conjunto de manera interministerial para garantizar que quienes pueden utilizar este boleto lo puedan hacer.

Además, destacó la tarea de los equipos de trabajo al indicar que “hay un gran compromiso puesto en esta política pública que acompaña la educación de los adolescentes y jóvenes para que culminen sus estudios”, favoreciendo la oportunidad a través de la posibilidad de llegar a la facultad de manera gratuita.

Requisitos

Cabe resaltar que los certificados regulares que se carguen deben ser con fecha actualizada, llevar el sello y firma de la institución, o el código QR o el código de validación de la institución. Esos son los certificados que se están aprobando, de no tener alguno de estos aspectos no se aprueba.

SFP Boleto estudiantil SUBE (2).JPG Sebastian Fariña Petersen

Desde la subsecretaría de Juventudes, organismo encargado de validar y aprobar las tramitaciones y monitorear el correspondiente uso del beneficio, confirmaron que dieron aviso por mail a los beneficiarios, informando que el plazo del trámite está por culminar o que lo enviado es incorrecto para que puedan volver a enviar la documentación.

El BENG es implementado por los ministerios de Economía, Producción e Industria -con el trabajo de la dirección provincial de Transporte-; de Educación, y de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, a través de la subsecretaría de Juventudes.

Para nuevas inscripciones al BENG -que se puede tramitar durante todo el año-, los estudiantes deberán subir al sitio https://www.economianqn.gob.ar/beng-, foto del DNI (dorso y anverso), certificado que acredite su domicilio particular y certificado de alumno regular de la institución donde se cursa de manera presencial (actualizado y con información de los días de asistencia a clase y datos del establecimiento).

El correo electrónico [email protected] está disponible para recibir cualquier tipo de consultas, por ejemplo, en el caso de extravío de la tarjeta, o cualquier inquietud que permita cumplir con los requisitos para obtener este beneficio para todos los estudiantes terciarios y universitarios.