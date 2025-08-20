Sesión caliente en Diputados: se define el futuro de los vetos de Javier Milei

Entre los temas claves que se tratarán este miércoles, se incluye el aumento a jubilados y la emergencia en discapacidad. Los proyectos de gobernadores también entrarán.

Este miércoles habrá una nueva sesión en la Cámara de Diputados con una agenda que incomoda al oficialismo por el impacto social y fiscal del temario. En particular, se tratarán tres vetos del presidente Javier Milei , como son las leyes de aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad.

El panorama de la votación todavía es incierto porque las recientes tensiones con los gobernadores por el reparto de fondos, y los "heridos" que dejaron los cierres de listas en todas las provincias podrían inclinar la balanza en contra de los libertarios.

La convocatoria será para el mediodía y se abordarán también iniciativas impulsadas por gobernadores para poder reforzar el financiamiento de las 24 jurisdicciones . Se espera un debate cruzado entre la disputa institucional con el Ejecutivo y las demandas de los mandatarios provinciales.

diputados

Cuáles son los vetos y qué significa abstenerse

Respecto a los vetos, para revertirlos se necesitan dos tercios de los votos en ambas cámaras.

El primero de ellos fue al aumento a jubilados y pensionados. En este caso, la ley que establecía un aumento del 7,2% para jubilaciones y pensiones, junto con la suba del bono extraordinario -de los $70.000 actuales a $110.000- y su actualización automática por inflación.

En segundo lugar, la moratoria previsional establecía que quienes no reunían 30 años de aportes completar los requisitos y acceder a una jubilación. Sin esa herramienta, el único camino disponible para quienes no alcanzan el piso de aportes es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la mínima.

moratoria.jpg La moratoria previsional se terminará en marzo del 2025.

Por otro lado, se encuentra ley de emergencia en discapacidad. La misma buscaba extender hasta 2027 un régimen de medidas para regularizar pagos atrasados, actualizar aranceles de prestadores, reforzar pensiones no contributivas y garantizar el cumplimiento del cupo laboral.

En la previa de la sesión, desde la oposición salieron a aclarar que las abstenciones favorecen al Gobierno porque aumentan el umbral para llegar a los dos tercios. En cambio, en caso de ausentarse, se necesitan menos votos para alcanzar la mayoría especial. "Votar afirmativo = defender la ley y a los jubilados. Votar en contra o abstenerse = defender al Gobierno", sintetizó el diputado Agost Carreño, candidato del PRO 'no macrista' en Córdoba.

ATN, Comisión $LIBRA y emergencia en Bahía Blanca, otros de los temas que se debatirán

Este miércoles también se contemplan en el temario dos proyectos que cuentan con media sanción en el Senado y fueron impulsados por las provincias. Uno de ellos modifica la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un fondo discrecional que las provincias reclaman hacer más equitativo. El otro introduce cambios en el impuesto a los combustibles líquidos, con impacto directo en los recursos coparticipables.

Cuando se debatió en comisión los ATN, los libertarios hicieron una propuesta intermedia en su dictamen de minoría y sumaron el apoyo de los alfiles de los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Marcelo Orrego (San Juan). Otros mandatarios provinciales reconocieron que "estudiarían" la propuesta, especialmente teniendo en cuenta que, aunque sea menos beneficiosa, no sería vetada.

Uno de los temas cruciales y que tiene expectante al oficialismo es el poder destrabar la comisión $LIBRA, la cual nunca comenzó a funcionar. Se llegó a esta situación debido a que el empate de fuerzas impidió elegir a un presidente.

milei cripto libra.jpg

La nueva iniciativa, que se dictaminó la semana pasada, establece mecanismos para elegir autoridades en caso de igualdad de votos. Según revelaron fuentes a Infobae, "si se produce un empate, se designará presidente al miembro propuesto que cuente con el respaldo de los bloques parlamentarios que representen la mayor cantidad de diputados en la Cámara".

Otro de los temas que generó una gran polémica fue el veto la ayuda de 200 millones de pesos por las inundaciones de Bahía Blanca, que ahora la oposición intentará revertir el veto a la declaración de emergencia en Bahía Blanca. Este proyecto había sido incluido originalmente en el temario de la última sesión pero se quitó a último momento por falta consenso.

También se tratarán proyectos para modificar los husos horarios -para ahorrar energía- y una actualización de montos para el delito de evasión tributaria.