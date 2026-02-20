Cambio en un artículo clave de la reforma laboral: qué pasará con el sueldo por una licencia médica

Del proyecto original que fue aprobado en una sesión maratónica, se modificó un importante artículo. Qué pasará con las licencias.

Tras los cambios en Diputados a la reforma laboral, se supo qué pasa con las licencias médicas.

Tras una sesión maratónica, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional, aunque con un cambio sustancial. Del proyecto original se modificó un importante artículo que había causado resistencia.

La iniciativa fue aprobada en general por 135 votos contra 115, pero al introducirse cambios respecto del texto original deberá volver al Senado para su tratamiento definitivo.

El oficialismo logró reunir los votos necesarios para aprobar la llamada ley de modernización laboral, aunque durante el tratamiento se eliminaron artículos del proyecto original. Entre las modificaciones más relevantes figura la supresión del artículo 44, que fue un punto clave para su aprobación.

Luego de la media sanción que dio el Senado la semana pasada, el Gobierno decidió retirar el artículo que proponía modificar el régimen de licencias por enfermedad, un tema que había generado fuertes controversias, tanto en el Congreso como entre empresarios y sindicatos.

Licencias médicas: qué pasará con el pago de los salarios

El artículo eliminado, originalmente el número 44 del proyecto, buscaba transformar de manera sustancial el sistema de licencias médicas. Entre otras modificaciones, proponía segmentar el pago del salario según el origen de la afección y el comportamiento del trabajador, estableciendo porcentajes diferenciados y plazos más estrictos para el cobro del sueldo durante el período de enfermedad.

La propuesta contemplaba que, en aquellos casos en los que se comprobara una conducta voluntaria y riesgosa por parte del empleado, el salario durante la licencia bajara al 50% y, para el resto de los casos, se redujera al 75% del sueldo habitual. Además, se introducían límites para enfermedades crónicas y restricciones específicas para episodios repetidos en el tiempo.

Al caerse este capítulo, el régimen argentino mantiene su formato tradicional. De esta forma, el empleador debe abonar el salario completo durante un plazo que varía entre tres y seis meses según la antigüedad del trabajador, y hasta doce meses en caso de quienes tengan familiares a cargo. Toda la remuneración sigue siendo considerada salario, con el correspondiente aporte de cargas sociales y aportes a la seguridad social.

Ahora, el sistema no distingue el origen ni la reiteración de la enfermedad, ni introduce diferencias entre conductas del empleado. Con esta decisión, quienes se ausenten de sus puestos de trabajo por enfermedad seguirán percibiendo el 100% de su sueldo, bajo el esquema previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, sin cambios en la duración ni en la forma de pago.

Rechazo político y sindical al recorte de licencias

La decisión de retirar el artículo sobre licencias no fue casual. El Gobierno enfrentó un rechazo creciente de los bloques aliados en el Congreso, que advirtieron que no acompañarían una reforma que recortara derechos laborales sensibles. En los días previos a la sesión, el oficialismo optó por priorizar el avance del resto del paquete de reforma laboral, de manera que dejó afuera el punto más polémico para destrabar la votación y evitar un posible revés legislativo.

La mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44. — Cristian Ritondo (@cristianritondo) February 17, 2026

El debate sobre la cobertura de los salarios durante licencias médicas es de larga data en la agenda empresaria. La Unión Industrial Argentina (UIA) fue uno de los actores que más influencia ejerció para modificar el régimen actual.

Entre los argumentos que presentó, sostuvo que la Argentina presenta una asimetría respecto a los sistemas de países vecinos, donde el costo de la enfermedad se mutualiza a través de fondos estatales o seguros específicos tras un período inicial cubierto por la empresa.

Para el trabajador, la eliminación del artículo sobre licencias implica que no habrá modificaciones en su salario en caso de enfermedad inculpable: seguirá recibiendo el 100% de sus haberes, con todos los aportes y beneficios sociales vigentes, hasta que se agoten los plazos establecidos según su antigüedad y situación familiar. Tampoco se alteran los criterios para la reincorporación ni los controles sobre la veracidad de los certificados médicos.