Vignaroli sobre el caso de Luis Bertolini: "Hacían contrataciones directas por casi el triple de precio"

La Justicia investiga al intendente de Plottier por irregularidades en la contratación de obra pública. El fiscal jefe dio detalles de la documentación que secuestraron.

Tras los allanamientos en la Municipalidad de Plottier y en la casa del intendente Luis Bertolini , el fiscal jefe Pablo Vignaroli dio detalles de la documentación que secuestraron y que podría confirmar la hipótesis de la Justicia neuquina, enfocada en una supuesta contratación irregular de servicios públicos a una empresa ligada al hijo de la subsecretaria de Hacienda. "Cobraban casi el triple del precio de mercado", afirmó.

En una entrevista con LU5 , Vignaroli afirmó que la investigación comenzó a partir de la denuncia de una vecina. "Recibimos una denuncia en la que nos ponían en conocimiento dos hechos. Una relacionada con un decreto que firmó el intendente de Plottier a través del cual eximía el pago de ciertas tasas a un grupo de vecinos. Y también supuestas contrataciones con una empresa denominada Valco, que sería propiedad de un hijo de la secretaria de Hacienda", explicó.

A partir de esta denuncia, la Justicia de Neuquén ordenó una serie de allanamientos que conmocionaron a Plottier y que hasta sembraron rumores de un posible renuncia del intendente . En una conferencia de prensa posterior, Bertolini negó esos esos rumores y calificó los procedimientos como intervenciones invasivas que hicieron con el fin de amedrentarlo por una intencionalidad política.

Sin embargo, el fiscal jefe consideró que estos operativos permitieron secuestrar documentación valiosa para la investigación en curso, tanto en relación a la eximición de tasas municipales a un grupo de vecinos de Los Canales, el exclusivo barrio privado de Plottier, así como a la contratación de una empresa conocida como Valco, que es propiedad del hijo de la funcionaria municipal Gladys Ramírez, junto con otro socio.

"Determinamos la existencia del decreto que es producto de una petición de un grupo de vecinos del barrio Los Canales. En el decreto se le dice que no iban a hacer lugar a ese pedido, en el último punto toman una decisión de exceptuarlo de pagar esas tasas el primer semestre de 2025, lo que fue dictado en febrero", detalló el letrado. Y aclaró: "Además de existir una contradicción entre el fundamento y lo que resuelve el decreto, existe una excepción que viola la Carta Orgánica de Plottier, porque esas excepciones deben pasar por el Concejo Deliberante. Cualquier vecino que se ve en esas condiciones puede pedir la misma condición, creando un clima vicioso para la ciudad".

Contrataciones irregulares y con sobreprecios

Para Vignaroli, los expedientes secuestrados demuestran que existe una maniobra premeditada para favorecer a la empresa Valco en las contrataciones de la Municipalidad de Plottier. "Secuestramos expedientes de 2024 y 2025 con la empresa Valco o algunos de sus socios, un hombre de apellido Vilche y otro de apellido López, que es hijo de la funcionaria", dijo y aclaró que "la empresa Valco no tiene CUIT, no estaría autorizada a facturar, todos los contratos se hacen a nombre de Vilche como persona física, las facturas que emiten Vilche o tienen el nombre de fantasía Valco, Grupo Ova, o sin nombre de fantasía".

Por otro lado, pudieron comprobar que existe un lazo cercano entre los socios. "El hijo de Gladys Ramírez usa una extensión de la tarjeta de crédito de Vilche que demuestra el vínculo, debe ser muy cercano para que te permitan usar la extensión de la tarjeta", agregó.

En la entrevista radial, aseguró que existía un sistema montado para beneficiar a esta empresa con los contratos públicos. "Se hacen contrataciones sin hacer licitación privada cuando la ley lo exige o licitación pública cuando la norma la exige", afirmó.

"Las contrataciones son siempre directas o con concursos de precios, con la particularidad que siempre invitan a Vilche junto a dos empresas o personas más, donde siempre gana", dijo Vignaroli y aclaró que los plazos para ofertar eran de apenas tres o cuatro días, lo que da un tiempo muy escaso para que otras empresas se enteren de la convocatoria y presenten la documentación.

El fiscal dio ejemplos de maniobras sospechosas que involucraron a esta empresa. "Una repartición de la Municipalidad solicita la compra de tres aires acondicionados, eleva el pedido, manda imágenes de los aires acondicionados que requieren y los precios. Salían 3,5 millones de pesos cada uno", dijo y agregó: "La Municipalidad toma el pedido, hace un concurso de precios que gana Vilche, y los termina proveyendo. Los artefactos en total costaban 10,5 millones y él los provee por un total de 34 millones de pesos, casi el triple del precio de mercado".

"Por otro lado hay una contratación directa al propio Vilche, sin hacer licitación pública, para pintar cordones de esquinas de la ciudad, la razón de urgencia que invocan es ordenar el tránsito", remarcó. Y aclaró que "no había una emergencia de tránsito que implicara obviar una licitación pública. Eso nos demuestra que había maniobras para beneficiar a Vilche, al hijo de Gladys Ramírez también. Lo convocaban para para pintar, proveer muebles, era invitado en todos los concursos y siempre ganaba".

La respuesta de Bertolini a las acusaciones

La semana pasada, el intendente de Plottier convocó a una conferencia de prensa para desterrar los rumores de una posible renuncia y para responder a la investigación en curso. Aclaró que se va a poner a disposición de la Justicia para brindar la información correspondiente y agregó que tiene previsto investigar y actuar en consecuencia en caso de detectar alguna irregularidad por parte de sus funcionarios.

"Hace más de un año se vienen instalando rumores, en un momento era por mi salud, en otro momento era que yo iba a renunciar", dijo y agregó que en esta causa que se investiga "hay una intencionalidad porque la denuncia de la vecina llega justo en estos días" en que están por iniciar la sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante, donde se podrían definir acciones en contra de su continuidad.

Con relación a la contratación de la empresa Valco, Bertolini aclaró que "es una empresa que está con varios contratos en la Municipalidad, que hace limpieza urbana en las zonas del centro, que es una empresa unipersonal de un colega arquitecto y que ha realizado también algunas obras en la ciudad que están todas terminadas y la empresa ha cumplido con los contratos que tiene que hacer".

Agregó que "hay una vinculación de esa empresa con otra porque tiene nombres similares, de una empresa que no tiene CUIT. Son cuestiones técnicas que vamos a resolverlo". Y expresó que "si hay alguna irregularidad en la contratación, en el seguimiento del trabajo, en la facturación, lo verificaremos".

"Todos los procesos que se hacen en el municipio responden a los procedimientos que están habilitados", dijo Bertolini y añadió que firmó las autorizaciones basado en el principio de la confianza, ya que no puede verificar todos los procesos administrativos y, por eso, se basa en la estructura municipal, que podría ser investigada y sumariada en caso de que se detecte alguna irregularidad de acuerdo a la denuncia presentada en la Justicia.