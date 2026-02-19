Acusaron y quedó preso en su casa el automovilista que chocó y mató a un niño de un año y siete meses

La fiscalía de Zapala le formuló cargos al hombre que provocó la muerte de un niño en un choque.

Con motivo del choque fatal ocurrido en el paraje Colipilli Abajo , se realizó la audiencia de formulación de cargos donde se dispuso 10 días de prisión domiciliaria para el conductor imputado por homicidio culposo, por provocar la muerte de un niño de un año y siete meses.

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial 4, a unos 27 kilómetros de El Huecú, y dejó como saldo la muerte del pequeño niño y a su madre, de 33 años, gravemente herida, con ambas piernas quebradas y politraumatismos.

La causa es investigada por la fiscal Natalia Rivera, de la Quinta Circunscripción, quien pidió la medida de coerción mientras se aguardan los resultados de las pericias mecánicas y los informes médicos. Según se informó, el conductor contaba con la documentación obligatoria del rodado al momento del procedimiento.

Luego del choque, el imputado huyó

Si bien durante la audiencia de formulación de cargos por homicidio culposo, se resolvió que el imputado —un hombre de 42 años, integrante de una comunidad mapuche— permanezca bajo prisión domiciliaria por el plazo de diez días, los resultados de las pruebas en curso podrían incidir en la calificación legal y las medidas de coerción.

En el caso de considerar que hubo agravantes, tales como exceso de velocidad, consumo de bebidas alcohólicas o alguna otra conducta antirreglamentaria e imprudente, la expectativa de pena podría cambiar.

La mujer herida fue trasladada al hospital El Huecú y luego a Zapala, donde fue intervenida quirúrgicamente por fracturas en miembros inferiores y continúa internada en terapia intensiva. Si bien logró sobrevivir al impacto que le costó la vida a su hijo cuando era trasladado en ambulancia, su estado sigue siendo reservado. En este sentido, la evolución de su estado de salud también puede impactar en la investigación.

Lo atraparon y encontraron el auto

El hecho ocurrió poco antes de la medianoche, cuando la moto en la que viajaban madre e hijo regresaba de una actividad religiosa e ingresó a la ruta desde un camino alternativo. El auto impactó de frente y, tras la colisión, el conductor se dio a la fuga, aunque fue demorado horas más tarde.

Al respecto de la dinámica, pudieron determinar que la moto ingresó a la ruta proveniente de un camino alternativo y el auto circulaba en el sentido contrario cuando impactaron de frente y, producto de la colisión, se produjo el deceso del menor.

Una vez garantizado el traslado de las víctimas al hospital, la investigación policial se centró en encontrar al protagonista que se trasladaba en un Volkswagen Voyage, y según consignaron testigos del siniestro que aportaron datos, se dio a la fuga. "Por averiguaciones logramos la aprehensión del mismo, así como la ubicación del rodado, el cual fue consignado", sintetizó el comisario, quien indicó que hubo un trabajo en conjunto de la Comisaría 33 y de la División Tránsito de Chos Malal.

"No se quedó en el lugar y, al cabo del transcurso de dos horas, lo ubicamos transitando por la Ruta provincial 4 en otro auto con familiares, y el auto de él, estaba a unos 3 kilómetros desde el lugar del siniestro, estacionado, de la ruta hacia el campo", precisó.

Al respecto del procedimiento para identificar al fugitivo, indicó que el auto en el que se trasladaba estaba arribando al puesto perteneciente a una comunidad mapuche. "Al momento que estaba circulando, paramos el auto, lo invitamos a descender y se procedió a la demora, sin oponer resistencia", comentó. Uno de los posibles agravantes depende de los resultados del análisis de sangre que se le practicó a los fines de determinar la presencia de alcohol u otras sustancias.