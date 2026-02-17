La integrante de la agrupación Nuevo Imperio se descompusó en pleno paso por el corsódromo. Conmoción en la localidad bonaerense.

Conmoción por la muerte de una joven que participaba en los carnavales de Lincoln

Una joven murió mientras participaba de una comparsa durante el carnaval en ciudad de Lincoln , en la provincia de Buenos Aires , considerada como la Capital Nacional del Carnaval Artesanal. El hecho generó conmoción entre los vecinos.

El episodio se produjo en las últimas horas, momento en el que María Agustina Silva integraba la comparsa Nuevo Imperio en Lincoln y las primeras informaciones señalan que la joven comenzó a sentirse mal en el inicio del recorrido y, pese a recibir una rápida atención médica, falleció.

La triste noticia fue confirmada por las autoridades del Municipio, quienes redactaron un comunicado en el que lamentaron la situación y le enviaron las condolencias a la familia.

posteo lincoln

Medios locales informaron que el padre de la joven es empleado municipal en el área de Acción Social, lo que provocó aún más dolor.

Desde la comparsa también se hicieron eco de la noticia y, a través de sus redes sociales, despidieron a Agustina y acompañaron a sus seres queridos.

Lincoln y su Carnaval Artesanal: más de un siglo de tradición

El Carnaval de Lincoln se ha consolidado como uno de los eventos culturales más significativos de la provincia de Buenos Aires. Con una historia que supera los cien años, esta celebración se distingue por su carácter estrictamente artesanal, donde la técnica de la cartapesta es la gran protagonista de cada edición.

Los festejos tienen su punto más alto en el desfile de carrozas, las cuales presentan figuras de grandes dimensiones y movimientos mecánicos. Estas creaciones son el resultado de meses de trabajo de los artesanos locales, quienes mantienen viva una tradición que se transmite de generación en generación en la ciudad.

Corsos Carnaval Lincoln (3)

La historia de este evento se remonta a principios del siglo XX. Según los registros históricos, el primer desfile con carrozas ornamentadas en la localidad ocurrió en el año 1928. En aquel entonces, el profesor Enrique Alejandro Urcola incorporó técnicas de modelado de figuras que sentaron las bases de lo que hoy se conoce como el Carnaval Artesanal.

Urcola, formado en las artes plásticas, introdujo el uso de papel y engrudo para crear máscaras y figuras livianas pero resistentes. Con el tiempo, esta práctica evolucionó hacia las estructuras gigantescas que hoy recorren la avenida principal de Lincoln, incorporando sistemas de poleas y motores para dotar de vida a los personajes representados.

Lo que diferencia al carnaval de esta ciudad de otros del país es la técnica de la cartapesta. Este proceso consiste en la superposición de trozos de papel con pegamento sobre un molde de arcilla o estructura de alambre. Una vez seco, el material adquiere una dureza similar a la madera, permitiendo el pintado y la colocación de detalles minuciosos.

Corsos Carnaval Lincoln (4)

Además de las carrozas, el desfile incluye las tradicionales "murgas", las "comparsas" y los "cabezudos", figuras menores que interactúan directamente con el público. Cada una de estas piezas es evaluada por un jurado que premia la creatividad, la técnica y el mensaje de la obra presentada.

Cada año, la organización del evento dispone de un corsódromo a cielo abierto donde se despliega toda la logística de seguridad y servicios. La afluencia de público ha crecido de manera constante, alcanzando picos de miles de visitantes que llegan desde diferentes puntos del país para presenciar el trabajo de los artesanos.