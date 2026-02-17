Antisemitismo en redes: la DAIA advirtió por la "intoxicación" algorítmica que afecta a los jóvenes

La entidad israelí advirtió que mensajes de odio y teorías conspirativas se expanden con rapidez en TikTok y X y afectan especialmente a los jóvenes.

Desde la DAIA denunciaron el alarmante crecimiento de las noticias falsas y teorías conspirativas que promueven el antisemitismo.

El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas ( DAIA ), Mauro Berenstein, advirtió sobre el crecimiento del antisemitismo en redes sociales y la circulación de contenidos de odio que, según afirmó, llegan con rapidez a los jóvenes a través de algoritmos.

En ese marco, sostuvo que el fenómeno se profundizó tras el ataque del 7 de octubre de 2022 en Israel y el conflicto en Medio Oriente, y apuntó especialmente al rol de plataformas como TikTok y X en la difusión de mensajes extremos y teorías conspirativas.

“Tenemos la responsabilidad, con cada uno en el lugar que le toca, de empezar a tomar conciencia hoy. Lamentablemente, (la plataforma) X es como la cloaca de las redes ”, definió Berenstein, en una entrevista con Infobae.

El dirigente también explicó la dinámica actual de la intolerancia online. Según su percepción, en las redes sociales hay una “búsqueda de antisemitismo” y “discursos de odio” basados en fake news que “pone en la discusión de la opinión pública la situación de la posición de Israel y de los judíos“.

“Se empieza a generar ese diálogo, donde inevitablemente hace que las personas tomen partido. Eso es como un caldo de cultivo en las redes sociales”, remarcó.

La DAIA alertó por el aumento del antisemitismo en las redes y la “intoxicación” algorítmica en los jóvenes

El titular de la DAIA alertó sobre los efectos de la viralización. En particular, “los espacios de más odio y más manifestaciones se dan en X y en TikTok, con videos virales donde generan antisemitismo”. En ese marco, advirtió el impacto entre los adolescentes y los adultos jóvenes.

“Si generamos una sociedad de chicos jóvenes con búsqueda de odio, con más antisemitismo y más intolerancia, dentro de 10, 15 o 20 años, realmente vamos a tener una sociedad muy deteriorada a nivel democrático”, puntualizó.

“Lamentablemente, cuando tu mundo -que es el de los más jóvenes- es su algoritmo, y tu algoritmo te intoxica, entonces vos te crías intoxicado”, resumió.

La reaparición de teorías conspirativas: el caso de la Patagonia

Berenstein rescató el episodio reciente de los incendios forestales en la Patagonia para ilustrar las tendencias de antisemitismo. En esa ocasión, se propagaron mensajes antisemitas que apuntaban a los turistas israelíes como quienes incitaron la propagación del fuego en la Comarca Andina.

“Lo que pasó con la Patagonia es tremendo. Esta situación de que primero los israelíes incendiaron la Patagonia, y después los judíos se quieren quedar con la Patagonia... Vuelve a aparecer un cuento antisemita de los años setenta, que es el Plan Andinia, que era una pavada que reaparece en la opinión pública. Entonces decís: ‘No terminamos nunca’“, ejemplificó. “Es siembra, siembra, siembra, que algo quedará“, dijo, al parafrasear el conocido manual de propaganda nazi.

La denuncia se basa a que muchos israelíes, al terminar la Tzavá, el servicio militar obligatorio, viajan a distintos destinos internacionales, entre ellos la Argentina. En ese contexto, circuló en las redes la supuesta existencia de un proyecto para instalar comunidades judías en territorio argentino, y se la vinculó con los incendios forestales.

Esta percepción suele asociarse, de manera equívoca, con referencias presentes en El Estado Judío, una obra publicada en el siglo XIX. El texto mencionaba la posibilidad de que Argentina albergara a judíos perseguidos en Europa, aunque la propuesta fue debatida solo de manera marginal. Sin embargo, posteriormente, no aparecieron registros oficiales, declaraciones de líderes del sionismo ni documentos desclasificados que sostengan la idea de colonizar otro territorio distinto de Palestina.

En este marco, Berenstein aseguró que la dinámica de intolerancia tiene consecuencias directas: “Generamos una sociedad intolerante, una sociedad donde cada vez se busca el enemigo, se busca el odio, se busca algo que realmente es muy grave”.

“Es intencionado. Perdón que vuelva a algo muy contemporáneo, pero el 7 de octubre fue el ataque terrorista de Hamás a Israel. El 20 de octubre ya se empezaba a hablar de genocidio, y en el Mundo, había banderas palestinas y estos mensajes de odio en las redes, con lo cual eso estaba totalmente orquestado. Bueno, hoy las redes sirven para eso, para generar y poner semillas de búsqueda de búsqueda de la opinión pública con intencionalidad, en este caso, antisemitismo”, explicó el referente de la DAIA.

Cómo denunciar la discriminación

El presidente de la DAIA detalló las acciones institucionales para frenar el avance del antisemitismo, pero que la forma de abordarlos tiene limitaciones por la segmentación de las redes sociales y los bots automatizados.

“Tenemos un departamento en el Centro de Estudios Sociales donde se pasan los casos a las fiscalías y eventualmente, cuando se encuentran casos, se ejecutan, pero tiene una complejidad muy grande. Generalmente son muchos bots, entonces es muy difícil”, comentó.

En concreto, destacó los nuevos dispositivos de denuncia y prevención, como el correo [email protected], donde se reciben denuncias ante cualquier situación. “La semana próxima estamos con una campaña nueva en shopping y en subtes con un cartel que dice: “El antisemitismo es un delito”.

Según explicó, la campaña gráfica contará con carteles con QR, donde ese QR va a tener dos funciones. Por un lado, permitirá bajar una guía contra el antisemitismo orientada a los jóvenes, y por otro lado, contará con “bot de WhatsApp para poder recibir todas las denuncias de forma mucho más dinámica y rápida”.