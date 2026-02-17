Alberto Samid está internado en Punta del Este: el fuerte reclamo de la familia a Kicillof

El empresario de la carne fue hospitalizado por una infección que se complicó con un virus en sangre. Piden asistencia urgente para repatriarlo.

El empresario argentino Alberto Samid se encuentra internado en Punta del Este por un cuadro de salud que se agravó en las últimas horas, y su esposa, Marisa Scarafía, pidió ayuda pública para trasladarlo de urgencia a la Argentina en un avión sanitario , con el objetivo de que sea atendido por sus médicos de confianza.

El pedido fue difundido este martes a la madrugada a través de la cuenta verificada del empresario en la red social X, donde Scarafía detalló la situación médica de Samid y remarcó la urgencia del traslado. Según explicó, el empresario está internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este, donde ingresó inicialmente por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó tras la detección de un virus en sangre que aún no fue identificado con precisión.

De acuerdo con el testimonio de su esposa, la condición del empresario es delicada debido a una baja generalizada en los valores sanguíneo s, entre ellos plaquetas y glóbulos blancos, lo que encendió las alarmas médicas. En ese contexto, Scarafía sostuvo que el traslado a Buenos Aires resulta indispensable para que Samid pueda continuar el tratamiento bajo la supervisión de su equipo médico habitual.

En su mensaje público, la mujer dirigió un pedido directo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, así como a intendentes y referentes del peronismo, solicitando colaboración para conseguir un avión sanitario. “Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario”, afirmó, y calificó la situación como “urgente”. Además, difundió números de contacto y pidió a quienes aprecian al empresario que recen por su recuperación.

Por el momento, no se informó oficialmente si el pedido de traslado sanitario fue gestionado por autoridades provinciales o nacionales, ni si existen avances concretos para concretar el regreso del empresario al país. Tampoco trascendieron partes médicos oficiales desde el hospital uruguayo, más allá de la información difundida por su entorno familiar.

Antecedentes judiciales recientes

La situación de salud del empresario se conoce semanas después de que la Cámara Federal de Casación Penal resolviera cerrar una causa en su contra, al considerar extinguida la acción penal en un expediente iniciado en 2015. La decisión fue adoptada por la Sala IV del máximo tribunal penal del país, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, y la disidencia del juez Gustavo Hornos, según informaron fuentes judiciales.

El expediente estaba vinculado a presuntas maniobras de evasión fiscal y apropiación indebida de tributos realizadas entre 2015 y 2017 a través de una sociedad vinculada a Samid. Según la acusación, estas operaciones habrían provocado un perjuicio millonario al fisco. La causa se había iniciado a partir de una denuncia presentada por la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Samid, una figura mediática y controversial del empresariado argentino, había sido condenado previamente por asociación ilícita y evasión tributaria, con una sentencia que adquirió firmeza en años anteriores. La resolución de Casación sobre esta causa en particular se conoció a comienzos de 2026, poco antes del inicio de la feria judicial de enero.

Mientras tanto, el estado de salud de Samid genera atención tanto en el ámbito político como en el mediático, debido a su exposición pública y a los antecedentes judiciales que lo mantuvieron en el centro de la escena durante los últimos años. El desarrollo de su cuadro clínico y la posibilidad de su traslado a la Argentina dependerán de la evolución médica y de las gestiones logísticas que se realicen en las próximas horas.