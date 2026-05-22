¿Es posible pedir un préstamo con veraz negativo? Lo que podés hacer con tu historial crediticio 2026

El registro muestra información sobre el comportamiento crediticio, siendo clave una evaluación favorable para acceder a mejores condiciones de financiamiento.

A la hora de solicitar un préstamo , una de las claves para acceder a mejor financiamiento es un historial crediticio favorable . Acumular deudas o incumplir pagos puede llevar a las personas a ser incluidas en el Veraz , algo vital para quienes buscan acceder a dinero con urgencia. Pero, ¿es posible pedir un crédito bancario si se está en este registro?

El Veraz funciona como una base de datos que contiene información sobre el comportamiento crediticio de las personas y empresas. Si alguna vez se incumplió el pago de un crédito, una tarjeta o un servicio, esta información figurará en esa lista. Estar en el registro genera que las opciones crediticias sean más limitadas o menos favorables.

Para aquellos que busquen solicitar un préstamo personal , es esencial saber antes si presentan un historial crediticio positivo o negativo en el Veraz . Esto se puede consultar de las siguientes formas:

Cada persona tiene derecho a consultar el Veraz de forma gratuita , una vez al año, llamando al 0800-999-2272 o ingresando al sitio web oficial de Veraz.

, una vez al año, llamando al 0800-999-2272 o ingresando al sitio web oficial de Veraz. Consultar directamente con el banco o entidad financiera si se sospecha que una deuda específica puede estar registrada en el Veraz.

si se sospecha que una deuda específica puede estar registrada en el Veraz. Hay otras plataformas que permiten verificar tu estado en el Veraz, aunque algunas pueden requerir un pago o registro previo.

veraz 2024.jpg El Veraz negativo repercute directamente en el financiamiento que se puede conseguir.

El Veraz detalla el comportamiento financiero a través de una "situación" crediticia numerada del 1 al 5:

Situación 1 (Normal): pagos al día o con un atraso menor a 31 días.

(Normal): pagos al día o con un atraso menor a 31 días. Situación 2 (Riesgo bajo): atrasos de pago de hasta 90 días.

(Riesgo bajo): atrasos de pago de hasta 90 días. Situación 3 (Riesgo medio): atrasos de 90 a 180 días.

(Riesgo medio): atrasos de 90 a 180 días. Situación 4 (Riesgo alto): atrasos de 180 días a 1 año.

(Riesgo alto): atrasos de 180 días a 1 año. Situación 5 (Irrecuperable): deudas con más de 1 año de atraso o incobrables.

¿Se puede pedir un préstamo con Veraz negativo?

Muchos bancos ofrecen créditos pese a que el solicitante tenga Veraz negativo. Para aquellos que atraviesen esta situación, lo más recomendable es comunicarse directamente con la entidad para que informe las opciones de préstamos disponibles para cada uno, considerando la situación crediticia.

El monto que se puede solicitar dependerá de la entidad financiera. Si se demuestran ingresos regulares, es posible acceder a un crédito que se ajuste a las necesidades del solicitante. En cualquier caso, se evaluará el valor de las tasas de interés para analizar tu posibilidad de cumplir con los pagos y los plazos.

La pericia caligráfico determinó que la firma del demandante no se correspondía con la que constaba en el legajo que selló el préstamo.jpg Muchos bancos ofrecen préstamos pese al Veraz negativo.

Una clave a tener en cuenta es que los bancos y las entidades financieras reconocidas son las opciones más confiables, ya que ofrecen condiciones transparentes, seguras y servicios personalizados. Algunas precauciones antes de solicitar un crédito online son:

Confirmar que la empresa donde se va a pedir el préstamo esté registrada y cuente con buenas opiniones de otros usuarios.

Entender cuáles son las tasas de interés, comisiones y plazos de pago.

No acceder a dar pagos por adelantado, ya que ninguna entidad seria te pide dinero antes de darte el préstamo.

Cómo mejorar el historial crediticio para acceder a mejores condiciones de financiamiento

Mejorar el historial crediticio abre las puertas a más opciones de financiamiento en el futuro. A continuación, algunas claves para mantener un historial crediticio favorable: