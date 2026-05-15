Se trata de un mecanismo sencillo, que nos permite simular la cuota de un préstamo del Banco Nación que se ajuste a nuestras posibilidades.

Cómo simular tu préstamo de Banco Nación en mayo 2026 y saber cuánto pagarás de cuota según tu sueldo

El Banco Nación otorga préstamos con diferentes modalidades. ¿Cómo acceder al simulador de préstamos del Banco Nación y así poder calcular la cuota del préstamo que se ajuste a tus posibilidades?

Cabe destacar que el Banco Nación también otorga préstamos o créditos personales para jubilados y pensionados que perciban sus haberes a través de ese banco o bien para aquellos que no cobren sus haberes vía dicha institución. En relación al primer grupo, el Nación subraya que el monto máximo surgirá de una afectación de ingresos en que la cuota no supere el 35% de los haberes netos.

Paso a paso para simular la cuota de tu préstamo del Banco Nación en mayo 2026

Banco de la Nación Argentina (BNA).jpg El Banco Nación modificó las tasas de interés nuevamente.

Para acceder al simulador de préstamos del Banco Nación deberemos ingresar en el link https://bna.com.ar/Personas/SimuladorPrestamosHaberesBNA. Luego, deberemos ingresar el monto del crédito a solicitar expresado en pesos y, asimismo, introducir el número de plazo en meses para su devolución.

Una vez que ingresamos los datos mencionados en el párrafo precedente, el simulador de préstamo del Banco Nación nos detallará el ingreso mínimo requerido que debemos tener para acceder al préstamo y las tasas de interés que la institución bancaria determina para dicho crédito.

A continuación, brindamos un ejemplo práctico:

Si pretendemos un préstamo por 10 millones de pesos a devolver en 24 meses, el simulador del Banco Nación nos indicará como requisito un ingreso mínimo mensual de $2.370.597,16. En este caso, la cuota mensual será de $829.709,01, con una TNA del 60%.

¿Qué documentos se necesitan para solicitar un préstamo personal en el Banco Nación?

Para solicitar un préstamo personal en el Banco Nación, la documentación necesaria a presentar en la entidad bancaria varía de acuerdo al préstamo solicitado.

En el caso específico del llamado préstamo libre destino, el Banco Nación requiere que el interesado sea una persona humana en actividad laboral –con una antigüedad laboral que oscila entre 6 meses y 2 años, de acuerdo a la modalidad del trabajo del solicitante-, apta para obligarse y con una edad máxima a la fecha prevista para la cancelación del préstamo que no sea superior a la prevista para jubilarse en el régimen al que pertenece.

Según lo subraya el Banco Nación, a partir del 01/05/2021 a las personas humanas inscriptas, y a partir del 01/07/2021 a las personas humanas monotributistas, el Banco de la Nación Argentina les exigirá la presentación del “Certificado de Cumplimiento Censal”, que acredita el cumplimiento de la mencionada declaración censal (INDEC). La falta de presentación de dicha documentación impedirá la prosecución del respectivo trámite para acceder al préstamo libre destino.

Requisitos generales:

Documento Nacional de Identidad (DNI) y fotocopia del mismo.

Último resumen de la tarjeta de crédito o factura de un servicio fijo (a título de ejemplo luz, gas, impuesto inmobiliario, telefonía fija, etc.) a nombre del solicitante, a fin de establecer el domicilio del mismo.

Empleados en relación de dependencia: