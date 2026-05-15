Las multas de tránsito tuvieron un fuerte aumento desde el pasado 1 de mayo de 2026. ¿Cuándo prescriben las infracciones y realmente pueden caducar con el paso del tiempo?

Multas de tránsito 2026 con fuerte aumento: cuándo prescriben y qué pasa si no se pagan

Las multas de tránsito tuvieron un fuerte aumento desde el pasado 1ro de mayo. Esto se debe a que el Gobierno bonaerense ajustó un 16,8% el importe de la Unidad Fija (UF) -el índice que determina el monto de las infracciones- en función al alza del precio de los combustibles.

Este mecanismo de actualización, vinculado al valor promedio del litro de nafta premium en la sede La Plata del Automóvil Club Argentino, ajusta automáticamente las penalizaciones económicas que deben afrontar los conductores de ese distrito. Con esta suba, la Unidad Fija pasa a $2.215 durante el bimestre mayo-junio y las sanciones irán desde $110.750 hasta $2.658.000 , según el tipo de falta.

Ante esta situación, volvió a instalarse una pregunta central entre los automovilistas: cuándo prescriben las infracciones de tránsito y si realmente pueden caducar con el paso del tiempo.

patente Las multas aumentaron casi un 17% en la provincia de Buenos Aires.

Cuándo prescriben las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, específicamente en su artículo 89, regula el plazo legal máximo en el que el Estado puede reclamar el pago de una infracción.

Si ese período se cumple sin que haya avances administrativos o judiciales, la deuda puede quedar sin efecto, es decir, prescripta.

Aunque su aplicación puede variar según cada jurisdicción, la provincia de Buenos Aires mantiene el criterio general de la normativa nacional y se distingue entre dos tipos de infracciones: las faltas leves prescriben a los dos años y las graves, en cinco. Así, este esquema implica que el tiempo en el que caducan depende directamente de la gravedad.

Entre las multas leves se encuentran sanciones como estacionar en lugares indebidos o circular sin documentación menor, mientras que las graves incluyen situaciones como exceso de velocidad, cruzar semáforos en rojo o conducir sin VTV.

Saber cuándo prescriben las multas es clave para evitar problemas al momento de renovar la licencia de conducir, vender un vehículo o realizar trámites administrativos. Por eso, especialistas recomiendan no esperar a la prescripción automática y revisar periódicamente el estado de las infracciones.

radares controles policia vial chubut (1) Las multas por exceso de velocidad son consideradas graves, por lo que caducan recién a los cinco años.

Qué puede “frenar” la prescripción y cómo consultar el estado de las multas

La prescripción no siempre corre de forma continua. Esto significa que una multa que parecía cercana a caducar puede volver a “reiniciarse” en términos legales si hubo una acción del Estado. Los actos administrativos que interrumpen el plazo son:

Notificaciones formales

Citaciones

Inicio de procesos de cobro

Gestiones judiciales

En la provincia de Buenos Aires, los conductores pueden verificar sus infracciones a través del sistema oficial “Infracciones BA”, donde es posible consultar por patente del vehículo o por DNI del titular. El sistema permite visualizar el estado de las multas, montos actualizados y opciones de pago o descargo.

multa de tránsito.jpg En la provincia de Buenos Aires, las multas van desde $110.750 hasta $2.658.000.

El valor de las multas en la provincia de Buenos Aires, tras la última actualización

Después de la reciente suba, una multa por mal estacionamiento puede tener un valor de $221.500. Por su parte, negarse a realizar un test de alcoholemia representa la infracción más costosa, con una penalidad que alcanza entre $1.107.500 y $2.658.000. En tanto, conducir con exceso de velocidad -una de las faltas más graves conforme a los montos vigentes- implica multas de $332.250 a $2.215.000 (150 a 1.000 UF), mientras que pasar un semáforo en rojo, girar a la izquierda donde está prohibido o manejar bajo el efecto del alcohol conlleva sanciones de $664.500 a $2.215.000 (300 a 1.000 UF).

Para conductores de motos, circular sin usar casco o carecer de la documentación obligatoria tendrá un costo de entre $110.750 y $221.500 (50 a 100 UF).