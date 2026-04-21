Cómo activar los radares en Google Maps: ahora la app muestra en Argentina cámaras y alertas en tiempo real

Los miles de conductores que salen a las rutas argentinas ya cuentan con un aliado para evitar multas. Google Maps ofrece una función que permite saber la ubicación de radares y controles de velocidad , además de emitir alertas en tiempo real cuando se está cerca de uno. Su objetivo es ayudar a conducir con mayor precaución y evitar sanciones inesperadas. Pero, ¿cómo activar esta función?

La herramienta no requiere ninguna instalación extra: viene integrada en la app y funciona tanto en Android como en iOS . Su sistema informa en tiempo real la presencia de scáneres fijos, móviles y controles policiales a lo largo del recorrido. Las advertencias aparecen tanto en pantalla con mensajes y emojis como por avisos sonoros , lo que permite anticiparse y adecuar la velocidad antes de ingresar a un tramo controlado.

Cómo Google Maps detecta los radares en Argentina

La herramienta se apoya en un desarrollo de información oficial disponible, datos históricos de la red vial y reportes realizados por los propios usuarios. Su función es reforzar la atención del conductor en zonas sensibles que no son tan conocidas, donde además suelen aplicarse límites de velocidad más bajos o donde se intensifican los controles por razones de seguridad vial.

Una vez que el sistema está activado, los conductores pueden visualizar dos tipos de alertas: los radares fijos, representados habitualmente con iconos de color naranja o amarillo, y los radares móviles o controles policiales, que suelen aparecer en color azul. Estos últimos dependen en gran medida de la colaboración de la comunidad, ya que su ubicación cambia minuto a minuto según los reportes que los mismos usuarios realizan desde la función de "Añadir un reporte".

Al iniciar una ruta, Google Maps puede mostrar íconos de cámaras sobre el recorrido. Al acercarse a uno de estos puntos, la app emite una alerta de voz y muestra una advertencia en la pantalla. Además, el velocímetro cambia de color si se supera el límite permitido, lo que suma una capa extra de control mientras se maneja.

Paso a paso, cómo activar el detector de radares en Google Maps

Muchos usuarios desconocen que esta función requiere de una configuración específica para que el aviso sea efectivo. Para activarla, se deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación de Google Maps

Tocar en el icono de tu perfil (la letra o foto) ubicado en la esquina superior derecha

Dirigirte a " Ajustes "

" Buscar la opción de " Ajustes de navegación"

Encender las opciones “Límites de velocidad” y “Velocímetro”

Radares Google Maps muestra los radares con una anticipación de entre 200 y 500 metros.

Una vez activado, el sistema comenzará a mostrar los radares y controles a lo largo del recorrido que se quiera hacer. Para una experiencia más segura, se recomienda configurar el sonido en la opción "Solo alertas" o "Sonido activado" con un volumen alto. Así, la plataforma emitirá una señal sonora clara cuando se esté por ingresar a una zona de control, permitiendo adecuar la velocidad sin tener que quitar la vista del camino.

En caso de que los avisos no aparezcan, se recomienda cerrar sesión, limpiar la caché de la app y cambiar el idioma a Español. El despliegue puede priorizar determinados perfiles o zonas, por lo que conviene probar estas alternativas.