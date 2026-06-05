Una mujer se hizo pasar por una nena de 12 años y logró que una familia intentara adoptarla

Una mujer de 37 años fue detenida tras engañar durante meses a una familia. Usaba chupetes, mamaderas y muñecos para sostener una falsa identidad infantil.

La mujer de 37 años se hacia pasar por una nena de 12 para que la adopten.

Un insólito caso de engaño y manipulación emocional sacude a Brasil. Amanda María Souza de Oliveira, una mujer de 37 años , fue detenida en la ciudad de Joinville después de hacerse pasar por una nena de 12 años y convencer a una familia de que la acogieracon la intención de adoptarla.

De acuerdo con la investigación policial, la mujer construyó durante meses una compleja identidad falsa . Para aparentar ser una menor de edad utilizaba chupetes, mamaderas y muñecos de peluche para dormir. Además, simulaba padecer autismo, secuelas de supuestos tratamientos hormonales y crisis de pánico, mientras modificaba su voz y mostraba aparentes carencias afectivas para generar empatía.

La historia comenzó cuando Amanda, que se presentaba bajo el nombre de Gabriele, fue acercada a una familia de Joinville a través de un pastor de una iglesia local.

En un primer momento afirmó tener 18 años y experiencia laboral en una panadería, por lo que solicitó ayuda para conseguir trabajo. Con el paso de las semanas comenzó a relatar supuestos problemas de salud y dificultades económicas, situación que conmovió a la familia, que terminó ofreciéndole alojamiento en su vivienda.

nena de 12 años brasil

Una vez instalada, modificó completamente su historia. Aseguró que en realidad tenía apenas 11 años y que era víctima de abusos. También convenció a la familia de no inscribirla en la escuela, argumentando que su supuesto padre abusador podría localizarla si aparecía registrada en algún establecimiento educativo.

El delegado Rodrigo Bueno Gusso, responsable de la investigación, sostuvo que la acusada logró "secuestrar emocionalmente" a la familia y llevar durante ese tiempo una vida similar a la de una adolescente.

Una modalidad que ya había utilizado en otros estados

La pesquisa reveló que no era la primera vez que Amanda recurría a este tipo de engaño. Según las autoridades, ya había desarrollado maniobras similares en al menos cinco estados brasileños: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul y Goiás.

Uno de los antecedentes ocurrió en Nova Iguaçu, donde incluso fue detenida tras engañar a la coordinadora de un proyecto social.

Los investigadores indicaron que la mujer estudiaba en profundidad conductas infantiles y comportamientos asociados al trastorno del espectro autista para hacer más convincente su personaje. Una de las víctimas aseguró que investigaba cómo actuar como una persona con autismo e incluso qué tipo de dibujos podían sugerir situaciones de abuso sexual.

La investigación que destapó la mentira

El engaño se mantuvo durante varios meses hasta que una tía de la familia comenzó a desconfiar de la historia. Convencida de que había inconsistencias en el relato, decidió realizar una investigación por su cuenta.

Durante una búsqueda en internet encontró un caso prácticamente idéntico ocurrido en Río de Janeiro, con el mismo nombre y el mismo método de actuación. A partir de ese hallazgo alertó al padre adoptivo, quien finalmente presentó una denuncia ante la Policía.

La detención de Amanda se concretó la semana pasada y actualmente permanece con prisión preventiva mientras la Justicia avanza con la causa.

Qué puede pasar ahora con la acusada

La defensa de Amanda solicitó una pericia psiquiátrica para evaluar su estado mental, pedido que fue aceptado por el juez interviniente.

Según explicó su defensor oficial, los resultados de ese examen serán determinantes para definir los próximos pasos procesales y esclarecer las circunstancias que rodearon el caso, que continúa bajo investigación de la Justicia brasileña.