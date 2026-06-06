Tras la extraña muerte de un delincuente en un choque, su familia provocó destrozos en el Castro Rendón

El joven de 19 años falleció luego de sufrir un grave accidente en moto. Los allegados rompieron vidrios y obligaron a reforzar la seguridad

La muerte de Gonzalo Salvador Santibañez en el Hospital Castro Rendón generó escenas de tensión y un importante operativo de seguridad dentro del centro de salud.

De acuerdo a la información recabada por LM Neuquén , f amiliares y allegados del joven se alteraron luego de recibir el parte médico sobre su estado y uno de ellos rompió un vidrio en el sector de la sala de espera.

Santibañez, de 19 años, había ingresado al hospital tras protagonizar un grave accidente de tránsito en el barrio Toma Norte de Neuquén. El joven circulaba en una motocicleta Honda Tornado cuando chocó contra un automóvil Fiat Mobi en la intersección de las calles Golfo San Jorge y Valdivia.

En una primera instancia, fue trasladado al Hospital Dr. Horacio Heller; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, fue derivado de urgencia al Hospital Castro Rendón, donde fue intervenido quirúrgicamente, con un estado extremadamente delicado.

Hospital Castro Rendon (8) Claudio Espinoza

Qué ocurrió dentro del Hospital Castro Rendón

Según los datos, alrededor de las 18:03 del pasado miércoles, Santibañez fue trasladado hacia quirófano. En paralelo, familiares directos aguardaban novedades en la sala de espera.

Ante la complejidad del cuadro médico, personal de seguridad ya había coordinado medidas preventivas y solicitado apoyo adicional para intervenir en caso de que la situación derivara en incidentes.

Minutos después, el cirujano a cargo comunicó la situación a dos hermanas y un hermano del paciente. Tras recibir la información, los familiares regresaron al área de espera y comenzaron a manifestar su desesperación.

Uno de los hermanos golpeó con fuerza uno de los vidrios ubicados en el pasillo del sector, provocando su rotura. La situación obligó a activar un protocolo de seguridad interno y solicitar la presencia de efectivos policiales para contener a familiares y allegados que se encontraban en el lugar.

vidrio robo en el castro rendon

Suspendieron visitas y evacuaron sectores del hospital

Mientras se desarrollaban los incidentes, personal de seguridad y enfermería coordinó acciones para evitar que la situación afectara el funcionamiento del hospital.

Como medida preventiva, se decidió finalizar el horario de visitas que se desarrollaba en el área de Terapia Intensiva. Los familiares de otros pacientes permanecieron momentáneamente dentro del sector hasta que las condiciones permitieron una salida segura.

Posteriormente, el personal sanitario organizó la evacuación ordenada de las personas que se encontraban en Terapia, quienes abandonaron el sector por planta baja acompañados por trabajadores del hospital.

Con el correr de los minutos fueron llegando más efectivos policiales al establecimiento, mientras familiares y amistades de Santibáñez se concentraban en el exterior del edificio.

sospechoso-buscado

Según el reporte, una vez que la situación logró estabilizarse, la mayoría de los presentes se retiró hacia la zona de la calle Buenos Aires y permanecieron únicamente los familiares directos del joven.

Más tarde, médicos de Terapia Intensiva brindaron un nuevo informe a los allegados en una sala especialmente habilitada, mientras se reorganizó el sistema de visitas y accesos para evitar nuevos episodios de violencia.

Finalmente, el joven murió, apenas horas después de que la Policía concretara la detención del único prófugo por ese mismo asesinato.

De sospechoso por homicidio a testigo

La figura de Santibáñez había tomado notoriedad pública meses atrás por su aparición en la investigación del asesinato de Nelson Pino, ocurrido el 10 de diciembre de 2025 en el barrio San Lorenzo Norte.

Inicialmente, la Policía de Neuquén lo señaló como uno de los sospechosos del crimen y difundió un pedido de captura para localizarlo. Sin embargo, cuando fue encontrado y avanzó la investigación, la situación cambió.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la fiscalía, Santibáñez reconoció haber estado en el lugar del hecho, aunque aseguró que se encontraba allí por el robo de una motocicleta y negó haber participado del ataque armado que terminó con la vida de Pino. Las pruebas recolectadas posteriormente permitieron descartar su participación directa en el homicidio y pasó a ser considerado un testigo clave de la causa.

La investigación se concentró entonces en Julián Agustín Vilo y en un segundo sospechoso identificado como S.S.H., quien permaneció prófugo durante casi seis meses.

La coincidencia llamó la atención porque el mismo miércoles en que Santibáñez sufrió el accidente fatal, la Policía logró detener a S.S.H. durante una serie de allanamientos realizados en el oeste de Neuquén. Posteriormente, la fiscal Guadalupe Inaudi le formuló cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y solicitó prisión preventiva, medida que fue avalada por la jueza de garantías Natalia Pelosso.

Hasta el momento, no existe ningún elemento oficial que vincule la muerte de Santibáñez con la causa por el asesinato de Nelson Pino. No obstante, la cercanía temporal entre ambos hechos generó comentarios y especulaciones en distintos sectores de la ciudad.

Policia de Neuquén captura de prófugo

Reforzaron la seguridad tras los incidentes

Luego de los disturbios, personal de maestranza y mantenimiento realizó tareas de limpieza y retiró el vidrio dañado en el sector afectado.

La situación obligó a reforzar la seguridad interna del principal hospital de Neuquén para garantizar la atención de los pacientes y proteger al personal sanitario mientras se desarrollaban las tareas médicas y administrativas vinculadas al caso.