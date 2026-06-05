Extraña muerte de un delincuente en un choque: fue testigo de un homicidio y el autor fue capturado horas antes del accidente

Gonzalo Salvador Santibañez murió horas después de la detención de un prófugo por homicidio. El joven fallecido estuvo involucrado como responsable y, luego, como testigo de ese hecho.

En diciembre del 2025, la Policía de Neuquén difundió la búsqueda de Gonzalo Salvador Santibañez , tras el homicidio de Nelson Pino, en el barrio San Lorenzo Norte. El joven era buscado como presunto sospechoso del crimen, pero luego todo dio un giro y se convirtió en testigo . El miércoles pasado murió tras chocar con su moto , apenas horas después de que la Policía concretara la detención del único prófugo por ese mismo asesinato. ¿Fue casualidad?

Según pudo reconstruir LM Neuquén , el accidente en el que murió Santibañez ocurrió el miércoles por la tarde, en la esquina de Golfo San Jorge y Valdivia, en el barrio Toma Norte. Un auto Fiat Mobi circulaba por la primera calle en sentido este y, al arribar a la esquina, una moto Honda Tornado -que circulaba por la segunda calle en sentido norte- impactó violentamente contra el lateral derecho.

El vehículo de menor porte era conducido por Santibañez, de 19 años, quien quedó con graves heridas. Sus familiares se hicieron presentes en el lugar de inmediato y retiraron la moto antes del arribo del personal policial. La víctima fue trasladada en código rojo al Hospital Heller y de allí fue derivado al Hospital Castro Rendón, donde finalmente murió.

Como parte de las diligencias, el personal de tránsito realizó el test de alcoholemia al conductor del auto, que arrojó resultado negativo, al tiempo que corroboró que tenía la documentación vigente.

Santibañez, de sospechoso a testigo

En diciembre del año pasado, Santibañez fue apuntado como uno de los responsables del homicidio de Pino, de 40 años, junto a Julián Agustín Vilo. La Policía lanzó su búsqueda oficialmente para capturarlo, pero luego -cuando lograron ubicaron- Santibañez admitió que había estado en el lugar del hecho mientras robaba una moto, pero negó estar involucrado en el crimen.

Así, pasó de ser sospechoso a testigo del hecho y la búsqueda se concentró en otro delincuente, de apellido Herrera: el mismo que el mismo miércoles 3 de junio, pero por la mañana, fue capturado por la Policía y, ahora, quedó con prisión preventiva.

sospechoso-buscado La búsqueda difundida por la Policía en diciembre del 2025.

Se trata del joven de 24 años que fue detenido en el oeste de Neuquén, después de una serie de allanamientos y de un intento de fuga por los techos. El operativo se realizó el miércoles por la mañana, en el marco de seis allanamientos ordenados en el oeste de la ciudad, más precisamente en el barrio Belén.

Según explicó el comisario Gustavo Breit, el detenido tenía pedido de captura vigente por la causa y era buscado como el segundo sospechoso del hecho ocurrido el 10 de diciembre de 2025, en la esquina de Albardón y Rafaela.

Lo acusaron y quedó preso tras seis meses prófugo

La fiscal del caso Guadalupe Inaudi formuló cargos contra S.S.H., acusado por participar en el homicidio de Nelson Aníbal Pino, y requirió que permanezca detenido con prisión preventiva. El imputado fue detenido luego de permanecer casi seis meses prófugo. La avaló la acusación y

Entre las evidencias reunidas por la fiscalía figuran registros de cámaras de seguridad con audio, testimonios de familiares y vecinos que presenciaron el ataque, informes periciales, la autopsia y pericias balísticas. Además, la investigación permitió reconstruir los movimientos posteriores al crimen y determinar que Santibañez, quien inicialmente había sido señalado como sospechoso, no participó del hecho.

Al solicitar la prisión preventiva, Inaudi remarcó que el acusado logró mantenerse oculto desde diciembre de 2025 pese a múltiples allanamientos y tareas de búsqueda. Según expuso, durante ese período no pudo ser ubicado en ninguno de los domicilios vinculados a su entorno y recién fue encontrado en un procedimiento realizado esta semana. También señaló que en otra causa penal había sido citado a una audiencia y no asistió, situación que derivó en una declaración de rebeldía.

La defensa no cuestionó la formulación de cargos y solicitó que el imputado cumpliera prisión domiciliaria junto a su pareja y su hija recién nacida, con monitoreo electrónico. Sin embargo, la jueza de garantías Natalia Pelosso rechazó el planteo y le impuso cuatro meses de prisión preventiva.

Policia de Neuquén captura de prófugo El hombre capturado el pasado miércoles por la mañana por el homicidio de Nelson Pino.

Cómo fue el asesinato

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la fiscal Inaudi, el ataque se produjo el pasado 10 de diciembre, alrededor de las 22:30, en la intersección de las calles Rafaela Fernández y Albardón.

De acuerdo con la teoría del caso de la fiscalía, S.S.H. llegó al lugar como acompañante en una motocicleta conducida por Julián Agustín Vilo, quien ya había sido acusado y permanece con prisión preventiva por el mismo hecho.

Tras pasar frente a la vivienda de la víctima y lanzar amenazas vinculadas a un conflicto previo entre integrantes de ambas familias, los acusados abrieron fuego contra el grupo que se encontraba en el lugar.

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La fiscalía sostuvo que Vilo instó a su acompañante a disparar y que S.S.H. efectuó al menos seis disparos con un arma de fuego. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Pino, quien murió al día siguiente en el hospital como consecuencia de las lesiones sufridas.

El hecho fue calificado provisoriamente como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de coautor.