Alerta máxima: balacera en San Lorenzo Norte dejó a un hombre al borde de la muerte

La víctima recibió un grave disparo en el rostro y corre peligro de muerte. Los atacantes se movilizaban en una moto.

La tranquilidad del oeste neuquino volvió a quebrarse por la persistente detonación de armas de fuego cuando en medio de una balacera un disparo dio de lleno en el rostro de un hombre. Los vecinos trasladaron al baleado hasta el hospital Heller, pero fue derivado al hospital Castro Rendón, donde estaría al borde de la muerte cerebral.

El hecho se registró en la noche del miércoles en la esquina de Albardón y Rafaela del barrio San Lorenzo Norte y fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal, quien informó que la fiscal del caso es Guadalupe Inaudi.

De acuerdo a lo relevado, todo comenzó alrededor de las 23:30 cuando los presuntos atacantes se movilizaban en una moto, desde donde uno de los ocupantes abrió fuego en plena vía pública.

A-comisaría-san-Lorenzo.jpg

Qué se sabe de la balacera en San Lorenzo

En total, personal de Criminalística habría levantado seis vainas servidas que quedaron desplegadas en el sector. En cuanto al estado de salud de la víctima de unos 40 años, todavía no hay novedades, aunque los rumores de un desenlace trágico comenzaron a desplegarse.

Mientras tanto, todavía no hubo personas detenidas por el salvaje ataque y se está realizando el relevamiento de cámaras de seguridad.

Sin embargo, fuentes allegadas al caso deslizaron que en medio de la investigación hay alerta máxima porque los sospechosos estarían identificados. Por este motivo, en breve se realizarían medidas.