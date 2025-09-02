Balacera y piedrazos en el oeste neuquino: una herida en medio de un presunto enfrentamiento narco

La Policía levantó 4 vainas servidas de 9 mm. Tras recibir uno de los piedrazos, una vecina fue atendida en el hospital Heller.

Una mujer de 68 años resultó herida en un enfrentamiento armado registrado este lunes por la tarde en el barrio Gran Neuquén Sur del oeste neuquino, a metros del hospital Heller. Según informó la Policía, todo sucedió en medio de una balacera donde desafortunadamente una señora recibió un piedrazo en la cabeza y fue auxiliada por sus vecinos.

Ante la gravedad del golpe, la víctima fue trasladada de inmediato al hospital, donde fue atendida por una lesión en el ojo derecho. Luego de recibir curaciones fue dada de alta, con la recomendación de ser revisada por un oftalmólogo.

El comisario inspector, Rubén Butrón, informó a LMNeuquén que el hecho ocurrió alrededor de las 18 y estaría vinculado a disputas relacionadas con el narcomenudeo. De acuerdo al relato de vecinos —que alertaron al 101 pero se mostraron reticentes a brindar detalles—, un hombre en bicicleta y dos ocupantes de un automóvil se enfrentaron en plena calle.

Fuerte balacera y piedrazos cruzados de un auto a una bicicleta

De acuerdo a Butrón, el personal de la Comisaría 16 que arribó a Pizarro al 4200 aproximadamente, alertado por el centro de despacho y monitoreo, no encontró a nadie. Los únicos indicios de un ataque armado eran cuatro vainas servidas de calibre 9 milímetros que fueron recolectadas por Criminalística.

Sin embargo, mientras realizaban las tareas, dos vecinos que viven a 50 metros relataron lo sucedido. De acuerdo a esta versión, una persona que andaba en bicicleta y dos personas que se movilizaban en auto, comenzaron a discutir, mientras la víctima estaba en la vereda de su casa. "El auto frenó, comenzó a disparar, y el hombre en bicicleta se defendió con piedrazos, presumimos que uno de ellos le dio a la mujer", detalló el comisario.

Acerca de quiénes son los responsables, no pudo dar precisiones porque la investigación está en curso, pero deslizó: "más o menos podemos llegar a saber de quién se trató, por características del auto".

Gran Neuquén Sur, zona caliente para el narco tráfico

A su vez, respecto del móvil de la discusión y el enfrentamiento armado, Butrón dijo: "atribuimos que tiene que ver con narcotráfico y narco menudeo", porque justamente descartan otro tipo de delitos. "Nunca recibimos denuncias por robo o delitos contra la propiedad, pero sí por balaceras y lesionados con armas de fuego", enfatizó.

En este sentido, recordó el caso de una balacera previa sobre la misma calle, Diego Pizarro y Rodhe en Gran Neuquén Sur que dejó a tres hombres baleados en la vía pública a la medianoche, uno de ellos baleado en el ojo derecho. En este caso, el grave hecho se registró a medianoche.

La víctima más complicada recibía asistencia en el hospital Castro Rendón y su pareja fue testigo del violento hecho investigado por parte de la Fiscalía de Delitos contra las Personas, a cargo del fiscal Andrés Azar. En ese episodio, Criminalística levantó 11 vainas, calibre 9 mm y manchas hemáticas", había precisado Butrón.

"Le dieron el alta y a la semana quedó detenido por una causa de venta de estupefacientes, luego de un allanamiento en la casa", indicó. En este tipo de casos, desde la Policía no reciben la denuncia de las víctimas y presumen que tiene razón en las causas narco. "Entre ellos se ajustician, mientras los vecinos miran por la ventana nadie quiere salir a atender", indicó sobre la problemática que se concentra en esa zona.