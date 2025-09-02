Persecución y más de 20 disparos: intentó atropellar a un policía y chocó contra un camión

El hombre conducía una Toyota Hilux en la medianoche, y se comprobó que había sido robada.

Este lunes por la noche la autopista Cámpora en Buenos Aires fue el escenario de una persecución seguida de tiroteo . Un joven que habría robado una camioneta intentó escapar, recibió casi 20 disparos por parte de la policía, chocó contra un camión y fue detenido.

El episodio ocurrió alrededor de las 23:30 horas en la intersección de la autopista Cámpora y Dellepiane , cuando efectivos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes interceptaron una camioneta Toyota Hilux, la cual hizo caso omiso a la voz de alto e inició la fuga por la autopista.

Durante un operativo cerrojo que logró realizar la Policía, el sospechoso realizó una maniobra deliberada para embestir a los oficiales que intentaban detenerlo . Según confirmaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, "intentó atropellar a los efectivos en plena autopista". Ante el riesgo inminente, los agentes efectuaron 18 disparos contra el vehículo , que finalmente colisionó con un camión Mercedes Benz.

La camioneta había sido robada

El conductor fue reducido en el lugar y personal del SAME lo trasladó hasta el Hospital Grierson con diagnóstico de traumatismo de tórax por la colisión, aunque se confirmó que no contaba con heridas por la balacera.

"Al verificar los datos del rodado, se estableció que la misma tenía colocada una patente apócrifa y que por número de chasis correspondía a un auto con pedido de secuestro activo por hurto en Lanús el mismo día por la tarde", detallaron.

Por otro lado, se conoció que el conductor de la misma era un joven paraguayo de 21 años, con antecedentes por robo arrebato.

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 48 y la Fiscalía 29, encabezada por Lucio Herrera. Las autoridades le dieron intervención a la Policía Federal Argentina.

Robo, persecución e incendio: tres menores robaron un auto y lo chocaron contra una casa

Semanas atrás, la Policía protagonizó una inédita persecución que terminó con un fuerte choque y el incendio del vehículo. El auto fue robado por tres menores de 15, 16 y 17 años, quienes terminaron detenidos.

En momentos que los delincuentes escapaban a gran velocidad, perdieron el control del vehículo y terminaron chocando contra una vivienda ubicada en una esquina. Como consecuencia del fuerte impacto se originó un incendio que debió ser extinguido con la intervención de los bomberos.

Todo ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, en Villa Soldati. Allí, los ocupantes del vehículo salieron rápidamente del Citroën C3 Picasso cuando empezó el fuego. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital General de Agudos José María Penna con politraumatismos leves y consigna policial.

La persecución comenzó luego de que efectivos policiales detectaran que el vehículo hacía maniobras raras y circulaba a contramano en las avenidas Perito Moreno y Lafuente, en la zona del sur de Flores. Ante el pedido de detención que realizó la Policía, el conductor aceleró y emprendió la fuga.

Según trascendió, se constató que el auto tenía una alerta por haber sido robado días previos. La denuncia había sido radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 12.