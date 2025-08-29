Un vivo bárbaro: cargó nafta, se fue sin pagar y fue demorado tras una persecución

Un hombre de 33 años protagonizó una huida que fue rápidamente frustrada. Policías motorizados lograron interceptarlo en Cerro Bandera y Catriel.

Un hombre de 33 años con domicilio en barrio Villa Ceferin o fue demorado este jueves por la tarde luego de intentar darse a la fuga sin pagar la carga de combustible en una estación de servicio ubicada en la intersección de calles Belgrano y Las Heras. El operativo estuvo a cargo de policías motorizados que lo persiguieron durante varias cuadras.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30, cuando el conductor de un auto Volkswagen Gol Power de color negro cargó nafta en una Shell y se retiró del lugar, sin pagar, por calle las Heras en sentido sur. El playero alertó de inmediato a la Policía, lo que dio inicio a un operativo de seguimiento por distintas áreas de la ciudad.

El recorrido siguió por calle Juan B justo hacia el oeste, retomando por calle Gregorio Martínez en sentido al sur. Luego, en calle Belgrano bajó una persona que no fue identificada, y el auto siguió por calle Elordi en dirección oeste, luego subiendo por calle Catriel en sentido norte.

estacion de servicio persecucion (2)

Un playero denunció el robo del combustible

Cuatro cuadras después, finalmente policías motorizados lograron darle alcance en la calle Cerro Bandera al 1800. El conductor baja rápidamente y comenzó a correr, pero le frustraron la huida. A los pocos metros fue alcanzado por un oficial de la Comisaría Tercera.

Finalmente, personal policial procedió a la identificación del sujeto, mientras que el empleado de la estación de servicio radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría Primera. En tanto, la División Motorizada realizó la identificación del Gol Power con asistencia del centro de análisis que manifestó que no tenía inconvenientes.

Luego se informó a la unidad Fiscal de Delitos Económicos. Por orden del fiscal Facundo Bernat se dispuso la demora y quedó notificado de la causa para que designe un abogado defensor. En cuanto al auto en el que escapó, no dispuso el secuestro.

Desde la institución policial destacaron el rápido accionar que logró dar con el ladrón de combustible y subrayaron la colaboración y trabajo conjunto entre Comisaría Primera y Tercera.

