Atacaron a tiros a policías, huyeron, pero fueron atrapados en zona de chacras

Uno tiene antecedentes y el otro es menor. Tirotearon a efectivos que investigaban a los presuntos autores de un delito ocurrido hace un par de días.

Un hombre con antecedentes y un menor de edad efectuaron tiros contra un móvil no identificable de la Brigada de Investigaciones que buscaban en Centenario a los presuntos autores de un delito ocurrido el pasado martes.

Este hecho ocurrió en la tarde de este jueves e intervino personal policial de la Comisaría 52 de la vecina ciudad. El c oordinador de la Dirección Seguridad Neuquén, comisario inspector Marcos Mazzone , fue quien relató cómo sucedieron los hechos.

Dijo que la brigada se encontraba en la calle Cavalli de la ciudad de Centenario en tareas investigativas en función del caso de una persona lesionada por arma de fuego, que tuvo lugar el martes a la madrugada.

“Las investigaciones nos llevaban para ese sector cuando ubican a una persona, en este caso era un menor que estaba identificado como uno de los presuntos autores de ese hecho. Lo estaban identificando cuando de repente otra persona sale de un domicilio y comienza a efectuar eh disparos hacia donde se estaba el personal policial", relató Mazzone en declaraciones radiales.

Desde la Policía informaron que en el lugar se constató la presencia de seis vainas servidas de distintos calibres y una caja plástica con la inscripción “BERSA”, elementos que fueron secuestrados bajo cadena de custodia.

CENTENARIO- TIROS- POLICÍAS- CENTENARIO- 2 Las armas con las que efectuaron los tiros contra la Brigada de Investigaciones. Gentileza Policía Provincia de Neuquén

Tras los disparos trataron de huir y despojarse de las armas

El comisario indicó que tanto el menor como el mayor se dieron a la fuga y se sumó a los uniformados personal de las comisarias quinta y 52 al despliegue de unidades de apoyo en el área. Por cómo estaban vestidos y las características de los dos jóvenes fueron finalmente localizados minutos después por las calles 9 y Cichero de Centenario.

Tras ubicarlos y advertir los policías que los delincuentes se despojan de dos armas de fuego, rápidamente los alcanzaron. "Gracias al rápido accionar logramos demorarlo, siendo esto una persona de 27 años con antecedentes, y un menor de 16 años de edad", agregó el comisario.

Hallaron entre las pertenencias de los jóvenes cartuchos de arma de fuego. Además, entre la maleza fueron encontradas dos pistolas marca Bersa con cargadores, que quedaron a resguardo de peritos especializados. La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas, en el marco de la investigación por abuso de arma de fuego y lesiones.

Mazzone sostuvo que "Gracias a Dios podemos decir que no hubo efectivos ni peatones lesionados, tampoco daño en los vehículos policiales. Quiero resaltar el gran profesionalismo del personal que actuó rápido, con templanza digna".

El comisario agregó que lo más importante fue “sacar estas dos personas del ámbito de la calle como así también dos armas de fuego que utilizaban para diferentes hechos”.