Acusan a un hombre por conducir borracho y provocar un choque con cuatro chicas heridas

La audiencia de formulación de cargos por el siniestro ocurrido en febrero se realizó este miércoles en la Ciudad Judicial.

La fiscalía acusó formalmente a un conductor por provocar un accidente en el que salieron heridas cuatro jóvenes en febrero de este año. Fue en una audiencia de formulación de cargos realizada este miércoles en la Ciudad Judicial. La acusación fue presentada por la fiscal del caso Lucrecia Sola y la asistente letrada Agustina Bouyer.

Las representantes de la fiscalía le atribuyeron al acusado, de iniciales S.S, los delitos de "lesiones leves culposas en concurso ideal con lesiones graves culposas, agravados por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor", por conducir con un nivel de alcoholemia superior a 1 gramo por litro de sangre, por violar la señalización y por la pluralidad de víctimas, todo en carácter de autor.

De acuerdo a la teoría del caso que describieron Sola y Bouyer, el hecho ocurrió aproximadamente a las 4:10 de la madrugada del 20 de febrero de 2025, en la intersección de la Avenida Mosconi y la calle El Cholar de la ciudad de Neuquén.

mosconi choque.jpg

Cómo fue el choque en la avenida Mosconi

S.S circulaba con 1,39 g/l de alcohol en sangre, a bordo de un Fiat Cronos por la Avenida Mosconi, con sentido Oeste-Este. Por su parte, las cuatro víctimas circulaban a bordo de un Fiat Palio por la misma en sentido contrario.

En esas circunstancias, el imputado se detuvo en la dársena y realizó un giro hacia la izquierda sin respetar el semáforo en rojo para dirigirse hacia El Cholar. Como consecuencia de ello, el Fiat Palio colisionó con su parte delantera izquierda, el ángulo frontal derecho del Fiat Cronos.

Producto del impacto, las cuatro jóvenes que iban en el Palio resultaron con lesiones. Una de ellas de carácter leve y las otras tres de carácter grave, debiendo recibir asistencia médica.

El juez de garantías Cristian Piana, que estuvo a cargo de la audiencia, dio por formulados los cargos de acuerdo a lo solicitado por la fiscalía y fijó el plazo para concluir la investigación en cuatro meses.

Choque Mosconi y el Cholar

Según informó la Policía al momento del choque, las edades de las jóvenes del Palio eran de 19, 18 , 14 y 17 años. Esta última sería la conductora y quien resultó con heridas más graves en sus piernas. La menor contaba con carnet de conducir y tenía toda la documentación en regla, pero no se le pudo realizar el test de alcoholemia en el momento porque se priorizó su salud. Fue trasladada inmediatamente al hospital.

S.S también resultó herido de gravedad al punto de requerir una intervención quirúrgica "ingresó a la guardia con líquidos en los pulmones", relató el subcomisario Felipe de la Fuente, de la dirección Tránsito de la Policía, el día posterior al accidente.

De la Fuente aprovechó, en ese entonces, para hacer un llamado a la sociedad y pidió tomar recaudos y conducir con mayor precaución: "ese sector donde ocurrió el accidente está debidamente señalizado, los semáforos funcionan correctamente, por lo que ahí hubo una imprudencia, y lamentablemente ya tenemos antecedentes donde falleció una persona en ese sector".