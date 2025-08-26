María Julia Oliván confesó la dolorosa noticia que le dio su médico

María Julia Oliván sufrió un accidente que le dejó 25% de su cuerpo con graves quemaduras. En diálogo con Fernanda Iglesias para Puro Show ( El Trece), la periodista que estuvo internada dos meses y atravesó 17 operaciones contó el largo proceso de recuperación que le queda por delante.

“Estoy de regreso de la muerte, o algo parecido”, confesó tras recibir el alta hospitalaria y en su regreso al ciclo de streaming Oveja Negra (Border Periodismo) aunque señaló que el tiempo de recuperación será mucho más extenso. “Los médicos me dijeron que el alta la voy a tener en dos años”, le dijeron los médicos que autorizaron a que su recuperación siga a domicilio.

Sobre el alta hospitalaria, Oliván contó que se trata de “ estar internada dentro de mi casa, en mi habitación ” y sumó “estoy llena de gasas, de cremas, de ungüentos, digamos, de bandas elásticas. Son todos pasos que tengo que seguir para poder salir a la calle, para poder caminar”.

Además, contó que tres veces por semana tiene tratamiento de kinesiología y un enfermero tiene que ir a su casa. Su pierna que fue una de las más afectadas por el fuego perdió “varias capas de piel” y que le tuvieron que hacer un injerto por el que le sacaron piel de la parte interna de la pierna.

Cuando fue consultada por su internación domiciliaria, se mostró “asustada” ya que los especialistas le aseguraron que tendrá que esperar dos años para recibir el alta definitiva.

Embed - María Julia Oliván en una entrevista íntima tras el accidente doméstico que casi le cuesta la vida

Un accidente doméstico que culminó gravemente

El accidente que cambió su vida ocurrió a mediados de junio, cuando intentaba encender una chimenea a etanol en su casa. Al volcar combustible en el dispositivo, se produjo una llamarada repentina que la envolvió por completo, provocándole lesiones en alrededor del 25% de su cuerpo, principalmente en las extremidades inferiores.

La rápida reacción de su amiga y colega Valentina Bonadeo fue decisiva: le quitó la ropa en llamas y la llevó de inmediato bajo una ducha fría, lo que evitó daños aún mayores. Tras ser trasladada al Hospital Alemán, Oliván fue ingresada en terapia intermedia y atravesó días muy difíciles, con fiebre persistente, inflamación y la necesidad de intervenciones quirúrgicas. El dolor intenso obligó a los médicos a suministrarle potentes analgésicos, entre ellos morfina y fentanilo, para poder sobrellevar el proceso.

Lejos de ocultar su sufrimiento, la periodista optó por compartirlo de manera abierta en sus redes, encontrando en ese espacio un canal de desahogo y también una forma de inspirar a otros. El video en el que se la ve caminar se convirtió en símbolo de su tenacidad y fue celebrado por sus seguidores, quienes colmaron de mensajes afectuosos sus publicaciones.

Aunque todavía le queda un camino largo de recuperación, este primer paso marca un punto de inflexión. María Julia continúa bajo cuidados médicos, pero con cada avance muestra la importancia de la perseverancia y la fortaleza emocional. Su historia no solo refleja la lucha personal frente a un hecho traumático, sino también el valor de apoyarse en los demás y de encontrar motivación incluso en los instantes más difíciles.