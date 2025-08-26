Horóscopo chino: las metas que cada signo deberá cumplir en 2025, según Ludovica Squirru
El año de la Serpiente de Madera entró en su segunda mitad. Y la reconocida astróloga da consejos para afrontarla de la mejor manera.
Aunque el calendario tradicional marca que el 2025 entró en su recta final, en la astrología oriental el año de la Serpiente de Madera transita poco más de su segunda mitad. Para sus últimos meses, la astróloga Ludovica Squirru enumera qué metas aún debe cumplir cada signo del Horóscopo Chino antes de despedirse de este ciclo y comenzar uno nuevo.
Las metas pendientes de cada signo del Horóscopo Chino, según Ludovica Squirru
- Serpiente: darle importancia y prioridad a fortalecer la salud. No descuidar los vínculos afectivos y familiares, ni las relaciones con los compañeros de trabajo.
- Tigre: se avecinan tiempos desafiantes y con posibles dificultades. Para afrontar esta etapa es clave prepararse mentalmente y fortalecer tanto la cabeza como la energía.
- Mono: la astrología le pronostica un período complejo frente a las leyes. Se le aconseja revisar y prestarle atención a sus cuestiones legales y los reclamos pendientes.
- Chancho: enfocarse en uno mismo. Trabajar sobre la tranquilidad y la paz interior para evitar confrontaciones o afrontarlas de la mejor manera posible.
- Rata: tendrá desafíos tanto emocionales como en su salud. Confiar en uno mismo y seguir la intuición serán clave para sobrellevarlas con menor dificultad.
- Conejo: no olvidar la independencia y el autocuidado, fundamentales para atravesar este año de forma positiva. Se aconseja ser autosuficientes y no dejar de lado sus necesidades.
- Dragón: descansar, procesar la información y reflexionar será más que necesario, ya que las decisiones que tome ahora tendrán repercusiones y consecuencias en el futuro cercano.
- Caballo: de espíritu indomable, será esencial que controle su impulsividad. También necesitará enfocarse en la empatía y en tomar decisiones más altruistas.
- Cabra: debe ponerle más atención a su salud y evitar los excesos. Una de las claves de su bienestar será mantener siempre el equilibrio.
- Gallo: evitar la rigidez y aprender a ser más flexibles ante la posible llegada de cambios inesperados.
- Perro: no aislarse socialmente. Es mejor fortalecer las relaciones y los vínculos para alcanzar la estabilidad.
- Buey: Se les recomienda mantener la paciencia y la capacidad de adaptación, prestándole atención al entorno.
Qué significa que el 2025 sea el año de la Serpiente de Madera
El horóscopo chino se basa en un calendario lunar, por lo que el año de la Serpiente de Madera inició el 29 de enero de 2025 y finalizará el 16 de febrero de 2026.
De acuerdo a los astrólogos, este período estará influenciado por las características de la Serpiente, como la sabiduría y la intuición, combinadas con la energía de la Madera, que representa el crecimiento, la creatividad y la planificación a largo plazo.
La mezcla de la Serpiente y la Madera indica un año para la introspección, la toma de decisiones importantes y la planificación estratégica para el futuro. Se espera que sea una etapa para revisar proyectos pasados y encontrar soluciones innovadoras para el crecimiento personal y profesional.
Cómo saber qué signo soy en el Horóscopo Chino
Al igual que el Horóscopo occidental, la astrología oriental se rige por doce signos o animales. Ellos son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo.
A cada animal se le asigna un año entero, por lo cual el año de tu nacimiento corresponderá a uno en particular. Sin embargo, al basarse en el calendario lunar, algunas fechas pueden cambiar. Por ello, los nacidos entre enero y febrero deberán comprobar bien cuándo fue el Año Nuevo Chino para saber a qué signo corresponden.
Estos son los signos del Horóscopo Chino según cada año:
- Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
- Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
- Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
- Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
- Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
- Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
- Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
- Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
- Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
- Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
- Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
- Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031
Además del animal, el año de nacimiento también asigna un elemento. De la siguiente manera se puede saber cuál te corresponde:
- Metal si tu año de nacimiento termina en 0 o 1.
- Agua si tu año de nacimiento termina en 2 o 3.
- Madera si tu año de nacimiento termina en 4 o 5.
- Fuego si tu año de nacimiento termina en 6 o 7.
- Tierra si tu año de nacimiento termina en 8 o 9.
