Horóscopo chino: las metas que cada signo deberá cumplir en 2025, según Ludovica Squirru

El año de la Serpiente de Madera entró en su segunda mitad. Y la reconocida astróloga da consejos para afrontarla de la mejor manera.

Aunque el calendario tradicional marca que el 2025 entró en su recta final, en la astrología oriental el año de la Serpiente de Madera transita poco más de su segunda mitad. Para sus últimos meses, la astróloga Ludovica Squirru enumera qué metas aún debe cumplir cada signo del Horóscopo Chino antes de despedirse de este ciclo y comenzar uno nuevo.

El 2025 es el año de la Serpiente en Horóscopo Chino.

Qué significa que el 2025 sea el año de la Serpiente de Madera

El horóscopo chino se basa en un calendario lunar, por lo que el año de la Serpiente de Madera inició el 29 de enero de 2025 y finalizará el 16 de febrero de 2026.

De acuerdo a los astrólogos, este período estará influenciado por las características de la Serpiente, como la sabiduría y la intuición, combinadas con la energía de la Madera, que representa el crecimiento, la creatividad y la planificación a largo plazo.

Ludovica Squirru.jpg La famosa astróloga Ludovica Squirru, experta en Horóscopo Chino.

La mezcla de la Serpiente y la Madera indica un año para la introspección, la toma de decisiones importantes y la planificación estratégica para el futuro. Se espera que sea una etapa para revisar proyectos pasados y encontrar soluciones innovadoras para el crecimiento personal y profesional.

Cómo saber qué signo soy en el Horóscopo Chino

Al igual que el Horóscopo occidental, la astrología oriental se rige por doce signos o animales. Ellos son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo.

A cada animal se le asigna un año entero, por lo cual el año de tu nacimiento corresponderá a uno en particular. Sin embargo, al basarse en el calendario lunar, algunas fechas pueden cambiar. Por ello, los nacidos entre enero y febrero deberán comprobar bien cuándo fue el Año Nuevo Chino para saber a qué signo corresponden.

Estos son los signos del Horóscopo Chino según cada año:

Rata : 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Buey : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Tigre : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Conejo : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Dragón : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Serpiente : 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Caballo : 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Cabra : 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 Mono : 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 Gallo : 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 Perro : 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Horóscopo Chino.jpg El año de nacimiento designa un animal en el Horóscopo Chino.

Además del animal, el año de nacimiento también asigna un elemento. De la siguiente manera se puede saber cuál te corresponde: