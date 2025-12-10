Quini 6: mirá los resultados de este miércoles

El sorteo del Quini 6 puso en juego un súperpozo de más de 4.950 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Quini 6 , en su edición 3329, realizado este miércoles 10 de diciembre de 2025, puso en juego un pozo millonario, con más de 1.225.747 apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 2.823 millones de pesos . Salieron los números 12, 29,03, 05, 24 y 41. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 4.150 millones de pesos . Salieron los números 24, 08, 22, 32, 12 y 19. En esta modalidad hubo ganador con seis aciertos y es de la provincia de Corrientes.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 500 millones de pesos y salieron los números 04, 10, 40, 35, 01 y 24. En esta oportunidad no hubo un ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 247 millones de pesos, los números favorecidos fueron 05, 36, 41, 11, 43 y 07. Hubo 30 ganadores con cinco aciertos que se llevarán más de $8 millones cada uno. Dos son de Neuquén.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 8.000 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

quini 6 sorteo

Mirá los resultados del domingo

Quini 6, en su edición 3328, realizado este domingo 7 de diciembre de 2025, puso en juego más de 16.200 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 2.600 millones de pesos. Salieron los números 15, 45, 40, 29, 01 y 07. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 4.000 millones de pesos. Salieron los números 29, 31, 45, 04, 34 y 16. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 8.800 millones de pesos y salieron los números 45, 15, 05, 40, 25 y 33. En esta oportunidad hubo un ganador con seis aciertos. El billete ganador se jugó en Reconquista, Santa Fe.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 360 millones de pesos, los números favorecidos fueron 05, 29, 43, 14, 33 y 17. Hubo 70 ganadores que se llevarán más de $5 millones cada uno.