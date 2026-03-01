Tras 448 días de detención, Nahuel Gallo fue liberado en Venezuela y ya viaja a la Argentina

El cabo primero de la Gendarmería Nacional recuperó la libertad luego de permanecer detenido en la cárcel de El Rodeo I.

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado en Venezuela tras permanecer 448 días detenido en el penal de El Rodeo I , un establecimiento ubicado en las afueras de Caracas. La noticia fue confirmada por su esposa, María Alexandra Gómez, a través de redes sociales, donde informó que el suboficial “está volando hacia la Argentina”.

Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, había sido arrestado en febrero del año pasado cuando intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su familia. Según el relato de su entorno, el último mensaje que envió antes de quedar incomunicado fue breve: “Me están llevando”. A partir de ese momento se perdió contacto y durante meses no hubo confirmación oficial sobre su paradero .

Tiempo después, trascendió que había sido trasladado a distintos centros de detención hasta quedar alojado en El Rodeo I, una prisión donde también permanecen detenidos opositores y extranjeros. Durante más de un año no contó con comunicación regular con su familia ni con asistencia consular directa. El Gobierno argentino realizó reclamos formales ante organismos internacionales y mantuvo gestiones diplomáticas para obtener información sobre su situación.

El primer indicio concreto de su liberación se conoció esta semana, cuando Gallo logró comunicarse telefónicamente con su esposa. La llamada, breve pero directa, confirmó que se encontraba con vida y aún en El Rodeo I. Esa comunicación coincidió con una huelga de hambre iniciada por detenidos extranjeros que reclamaban la aplicación de una ley de amnistía aprobada por el régimen venezolano para determinados presos políticos.

nahuel gallo La ley en Venezuela trae alivio a algunas familias, aunque no todos los detenidos quedarían incluidos.

La detención

Durante su detención, el régimen venezolano había acusado al gendarme argentino de participar en una presunta conspiración para atentar contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez. No se conocieron pruebas públicas ni se difundió una causa judicial formal con acceso a la defensa. Para el Gobierno argentino, se trató de un caso de detención arbitraria y desaparición forzada.

En paralelo al proceso diplomático, la familia de Gallo realizó gestiones en Venezuela y luego en la Argentina. Su esposa se trasladó con su hijo a Caracas para exigir información ante distintas dependencias oficiales y, meses después, salió del país con apoyo del Ministerio de Seguridad argentino y colaboración internacional. Desde Buenos Aires continuó el reclamo público por la liberación.

Con la confirmación de su salida del penal, se espera que Gallo arribe en las próximas horas a la Argentina para reencontrarse con su hijo y el resto de su familia. Desde la Gendarmería Nacional indicaron que será sometido a evaluaciones médicas y psicológicas tras más de 15 meses de detención.