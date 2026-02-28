Revés judicial para el Chiqui Tapia: le prohibieron salir del país y no podrá viajar a Venezuela

El presidente de la AFA pretendía viajar a Caracas, pero los tribunales rechazaron su pedido. La decisión se da en medio de una investigación por irregularidades en la AFA.

La situación judicial de Claudio "Chiqui" Tapia sumó un nuevo revés este sábado. La Justicia decidió rechazarle un pedido de autorización para abandonar la Argentina , en el marco de una causa que restringe sus movimientos internacionales.

El presidente de la AFA tenía intenciones de viajar a Venezuela , pero deberá permanecer en el país por orden de los tribunales.

El dirigente deportivo había solicitado el permiso para trasladarse a Caracas con el objetivo de presenciar compromisos vinculados a su rol dirigencial. Sin embargo, la resolución judicial fue tajante al considerar que no estaban dadas las condiciones para excepcionar la prohibición de salida que pesa sobre él.

A diferencia de otras oportunidades donde se le permitió viajar para acompañar a la Selección Argentina o cumplir funciones en la Conmebol, esta vez el magistrado a cargo consideró que el pedido no contaba con el sustento suficiente para ser aprobado.

chiqui tapia

Una causa que limita sus movimientos

La restricción que afecta a "Chiqui" Tapia se enmarca en un proceso judicial en el que se investigan presuntas irregularidades. Como medida cautelar para asegurar que el imputado permanezca a derecho, la Justicia mantiene vigente el impedimento de salida del territorio nacional sin autorización previa.

Los puntos clave del fallo reciente:

Falta de excepcionalidad: El tribunal entendió que el viaje a Venezuela no revestía una urgencia o necesidad institucional impostergable.

Sujeción al proceso: Se busca garantizar la presencia del dirigente ante posibles citaciones judiciales de corto plazo.

Antecedentes de pedidos: Si bien Tapia ha cumplido con los regresos en permisos anteriores, la Justicia endureció los criterios de control en esta instancia.

Por el momento, el entorno legal del dirigente no ha comunicado si apelará la medida o si presentará una nueva documentación que intente revertir la postura de la Justicia en los próximos días.

chiqui tapia (1)

La nueva estrategia del Chiqui Tapia

La defensa de Claudio Chiqui Tapia, solicitó que se declare la nulidad de su citación a declaración indagatoria prevista para el jueves 5 de marzo, en el marco de la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por más de $19.353 millones.

El planteo fue presentado por sus abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti, mientras que el juez en lo Penal Económico Diego Amarante deberá resolver si hace lugar al pedido o ratifica la convocatoria.

La estrategia de la defensa se apoya en que aún está pendiente una apelación ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico contra la decisión que rechazó el sobreseimiento por inexistencia de delito.

Los letrados sostienen que resoluciones del Ministerio de Economía —como la 17/2024 y sus prórrogas— suspendieron ejecuciones fiscales contra asociaciones civiles, lo que, a su criterio, impediría encuadrar el caso en el ámbito penal. También fue apelada la prohibición de salida del país dictada para los imputados.

Sin embargo, tanto la fiscalía como ARCA se opusieron a ese argumento y el juez Amarante respaldó esa postura al considerar que la suspensión de ejecuciones no elimina la obligación tributaria ni habilita a omitir el pago.