La fiscalía espera una contundente condena para un narco que controlaba "kioscos" en el barrio Cuenca XV

Tras un juicio donde se expusieron múltiples pruebas, la parte acusadora pretende que un hombre sea declarado responsable. Dos cómplices ya fueron castigados.

La fiscalía neuquina busca una contundente condena para el narco que manejaba la venta de cocaína y marihuana.

En su búsqueda de acorralar a las bandas narco y poner fin a los kioscos que funcionan en distintos puntos de esta capital, el Ministerio Público Fiscal (MPF) neuquino pidió que uno de los capos de la venta de drogas en el barrio Cuenca XV sea condenado. La resolución se conocerá el próximo lunes.

Luego de cuatro jornadas de juicio, la fiscal del caso Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega , le solicitaron a un tribunal colegiado que declare penalmente responsable a un hombre por comercializar estupefacientes en una casa de drogas del sector Peumayen del barrio Cuenca XV.

El kiosco narco del barrio Mariano Moreno era manejado por una pareja y sus hijos, además de "empleados" circunstanciales.

Se trata de un hombre identificado por sus iniciales como D.C.A. y el delito que los representantes de la fiscalía le atribuyeron es comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas en calidad de autor.

Manejaba la venta de cocaína y marihuana

De acuerdo a la hipótesis del caso que sostuvieron Moreira y Jávega, el imputado comercializó cocaína y marihuana, al menos entre marzo y abril de 2025, en una casa ubicada en la ciudad de Neuquén.

El tribunal colegiado encargado de juzgar el caso, integrado por los jueces Juan Kees, Luciano Hermosilla y Juan Pablo Encina, pasó a deliberar y dará a conocer el veredicto el próximo lunes en una audiencia agendada para tal fin.

Este fue el primer juicio oral de este tipo que se desarrolló a raíz de una investigación realizada por la Fiscalía de Narcocriminalidad. Hasta hace aproximadamente un año, los procesos por tráfico o microtráfico de drogas -etapa de comercialización- se resuelven mediante acuerdos, con múltiples condenas que incluyen reconocimiento de hechos, pago de multas económicas (de acuerdo a la Ley de narcocriminalidad), y penas de prisión efectiva o condicional según la gravedad de cada caso.

Antinarcóticos detuvo a 4 jóvenes y secuestró 50 ravioles de cocaína. Antinarcóticos detuvo a 4 jóvenes y secuestró 50 ravioles de cocaína.

La acusación del MPF señala que D.C.A. comercializó cocaína y marihuana al menos desde el 26 de marzo de 2025 hasta el 17 de abril de 2025, en una casa de drogas ubicada en el sector Peumayen del barrio Cuenca XV.

La actividad, fue realizada principalmente en horarios de tarde y noche, con la colaboración de Héctor Maximiliano Tarifeño y Leandro Nicolás Poblete, quienes vendían los estupefacientes a nombre de D.C.A., le rendían cuentas sobre la mercadería y los ingresos, y recibían indicaciones sobre el depósito de elementos vinculados al ilícito.

Según la investigación el imputado abría y cerraba la boca de expendio y daba directivas a otras personas que colaboraban en la venta y administraban el dinero y la cantidad de sustancia disponible.

El 17 de abril de 2025, cerca de las 18:50, se realizó un allanamiento en la casa de drogas y en ese momento, D.C.A. se fugó a bordo de un Chevrolet Corsa, Poblete también logró escaparse y los efectivos policiales detuvieron a Tarifeño en el lugar.

Además, durante el procedimiento secuestraron una importante cantidad de envoltorios con drogas y dinero en efectivo.

Colaboradores ya condenados

D.C.A. fue detenido el 19 de abril de 2025 en las inmediaciones de las calles Necochea y Francisco Romero.

Los otros dos involucrados arreglaron sus situaciones procesales mediante acuerdos de partes. Leandro Poblete fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional como partícipe secundario y Héctor Tarifeño recibió una pena de 3 años de prisión también condicional. Para la fiscalía, ambos colaboraron en las ventas, pero no organizaban ni dirigían la actividad, rol que se le atribuye al acusado.