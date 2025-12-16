Acusaron a la dueña de "exitosa" despensa del barrio Cuenca XV: movía millones, pero por venta de bagullos

La mujer narco quedó presa porque la fiscalía considera que era la principal impulsora del negocio ilícito. También les formularon cargos a otras tres personas.

La fiscalía resaltó que los narcos del barrio Cuenca XV tenían preparados más de 2,5 kilos de droga para fraccionar.

Una banda narco que encabezaba un dinámico kiosco narco en el barrio Cuenca XV fue acusada por los integrantes del Ministerio Público Fiscal (MPF). Más allá de que intentaban disimular su actividad ilícita con una despensa, los efectivos de la División Antinarcóticos comprobaron que su principal negocio era la venta de bagullos de marihuana.

Por pedido de la fiscal del caso Eugenia Titanti y del asistente letrado Bruno Miciullo , una jueza tuvo por formulados los cargos contra cuatro personas acusadas de integrar una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en un domicilio del barrio Cuenca XV de esta ciudad.

En ese marco, ambos representantes del MPF solicitaron que una de las imputadas, sobre quien consideraron que tiene “mayor preponderancia” en la venta de drogas, permanezca en prisión preventiva.

allanamiento- droga- marihuana

La despensa como fachada

De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron desde fecha indeterminada, pero al menos entre el 10 de noviembre y el 11 de diciembre de este año, cuando tres mujeres, M.E.O.M., S.S.O., E.N.G.; y un hombre, E.A.G.O., vendieron drogas de manera organizada desde una vivienda en la que residen. Para llevar adelante la actividad ilícita, utilizaron la fachada de un comercio tipo “kiosco o despensa”, con una ventana que da a la vía pública. Desde allí realizaron intercambios rápidos de envoltorios con drogas por dinero en efectivo o mediante transferencias.

La investigación permitió documentar al menos 153 movimientos compatibles con la venta de estupefacientes, realizados en distintos horarios. En ese contexto, el 11 de diciembre se realizó un allanamiento en el domicilio investigado, donde se secuestraron más de dos kilos y medio de Cannabis sativa en distintas presentaciones, 155 envoltorios fraccionados, un millón de pesos en efectivo, más de 200 dólares, dos armas de fuego -una de ellas apta para el disparo-, municiones, balanzas de precisión, teléfonos celulares, un posnet y otros elementos vinculados con la comercialización de drogas.

El joven tenía varios bagullos de marihuana entre sus prendas. El joven tenía varios bagullos de marihuana entre sus prendas.

La fiscalía solicitó la prisión preventiva por el plazo de 4 meses para una de las personas imputadas, M.E.O.M., por considerar que tenía un papel clave en el control de la actividad que todos ejercían y que en su caso se dan los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. “Es un hecho grave por la cronicidad con la que se venía realizando la conducta, y la cantidad de producto hallado: había 255 dosis ya preparadas, pero eran solo por casi 200 gramos. Es decir, tenían para colocar en el mercado casi 2,5 kilos más para seguir fragmentando”, argumentó Titanti, quien se refirió también a ingresos “millonarios” en las billeteras virtuales de la acusada respecto de la que pidió la prisión preventiva.

En relación con las otras dos mujeres y del hombre acusados, la fiscal del caso indicó que por el momento no es necesario que se limite su libertad, pero pidió que se presenten semanalmente ante la fiscalía.

Prisión preventiva para la cabecilla

Los hechos fueron calificados provisoriamente como comercio de estupefacientes agravado por haber sido cometido de manera organizada por más de tres personas (arts. 5 inciso c y 11 inciso c de la Ley 23.737), en concurso real con el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil (art. 189 bis inc. 2, primer párrafo, y artículo 55 del Código Penal), en carácter de coautores.

La jueza de garantías Natalia Pelosso hizo lugar al pedido de prisión preventiva y la fijó respecto de M.E.O.M. por el plazo de 4 meses. También hizo lugar a las otras medidas cautelares y dispuso las presentaciones semanales ante el MPF para el resto de las personas coimputadas.