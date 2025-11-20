Se desbarató un kiosco narco en una localidad del norte neuquino: hay un sospechoso

El allanamiento al kiosco narco se concretó el miércoles. Es la primera diligencia de este tipo en la localidad.

La Policía de Neuquén llevó adelante un allanamiento por microtráfico por primera vez en Barrancas, una localidad del norte neuquino, y se logró desbaratar un kiosco narco e identificar al principal sospechoso de su funcionamiento. Qué se encontró.

El operativo, encabezado por la División Antinarcóticos de Chos Malal, se concretó el miércoles en una vivienda ubicada sobre calle Chubut , a partir de una causa por infracción a la Ley 23.737, con intervención de la Fiscalía de Narcocriminalidad de la V Circunscripción Judicial.

Se trata del primer procedimiento de estas características realizado en esa localidad del norte provincial. La diligencia fue autorizada tras una investigación iniciada a partir de una denuncia anónima radicada por vecinos mediante la aplicación Neuquén Te Cuida, lo que permitió reunir pruebas suficientes para solicitar la medida judicial.

allanamientos droga barrancas (1)

Durante el allanamiento, el personal policial secuestró evidencias de interés para la causa, entre ellas marihuana fraccionada y lista para su comercialización, una balanza digital de precisión, elementos de corte, más de 300 semillas de marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Desde la fiscalía interviniente se dispuso la identificación del principal investigado, el propietario de la vivienda allanada, y la notificación de las actuaciones correspondientes, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la actividad delictiva.

"Este nuevo operativo reafirma el compromiso del Estado neuquino con la prevención, la investigación y la acción sostenida contra el microtráfico y otras conductas delictivas, con el objetivo de fortalecer la seguridad en las comunidades de la provincia", expresaron desde el gobierno provincial.

Cabe recordar que la Policía provincial es constantemente dotada de nuevos recursos por el Ejecutivo para permitirles jerarquizar su labor en todo el territorio y profundizar las acciones contra el delito en general y el microtráfico en particular.

barrancas

La Policía realizó siete allanamientos y clausuró un kiosco narco

A raíz de reiteradas denuncias de vecinos, la Policía dispuso una investigación que tuvo sus primeros resultados la semana pasada, al allanar siete domicilios y clausurar un kiosco narco que funcionaba en la comarca petrolera. Siete personas quedaron bajo investigación.

Según informaron de la Policía, fueron siete allanamientos que concretó la División Antinarcóticos de Cutral Co el viernes pasado en distintos barrios de Cutral Co y Plaza Huincul.

Durante los procedimientos se secuestraron diversas cantidades de cocaína y marihuana, réplicas de armas de fuego, municiones, dinero en efectivo en billetes de diversa denominación —presuntamente vinculado a la actividad ilícita—, sistemas de videovigilancia, teléfonos celulares y un auto Volkswagen Bora relacionado a los movimientos investigados. Asimismo, una vivienda fue clausurada de manera preventiva por haber sido utilizada exclusivamente para el supuesto comercio de sustancias prohibidas.

kiosco narco cutral co

La investigación, informaron, se desplegó a partir de denuncias de vecinos realizadas mediante el formulario para este fin en la página web del Ministerio Público Fiscal y de la aplicación celular Neuquén Te Cuida. Con la primera información que se obtuvo de la colaboración ciudadana, se dispusieron tareas de observación y otras diligencias a cargo del personal de la División Antinarcóticos.

Tras corroborar la información sobre la actividad ilícita que se llevaba a cabo mediante tareas de campo durante aproximadamente un mes, se solicitó la autorización judicial correspondiente para llevar adelante los allanamientos.