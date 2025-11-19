Zapala: vecinos aplaudieron a policías que pusieron fin a cuatro kioscos narco y silbaron a detenidos

La inusual reacción tuvo lugar durante un allanamiento encabezado por los efectivos de Antinarcóticos, que lograron desbaratar varios puntos de venta de drogas.

Vecinos de Zapala no dudaron en silbar a los narcos cuando los trasladó la Policía

En medio de los aplausos de la gente, la División Antinarcóticos de la Policía neuquina desbarató cuatro puntos de venta de drogas en Zapala . El despliegue de las fuerzas de seguridad se derivó de varias denuncias de vecinos de los barrios René Favaloro y Ruca Hueney.

La entusiasta reacción de las personas que se acercaron a presenciar los allanamientos y la posterior detención de los sospechosos tiene relación con la impunidad que mostraban los narcos, con la comercialización de estupefacientes durante gran parte del día. Esta situación motivó que muchos vecinos no dudaran en realizar denuncias en la aplicación “Neuquén Te Cuida”.

El comisario Nelson Peralta, a cargo de Antinarcóticos, confirmó el resultado positivo de los allanamientos y destacó que se incautaron drogas por un valor superior a los 5 millones de pesos. “En uno de los domicilios había una bolsa con 258 gramos de cocaína y pastillas para estiramiento”, especificó a este diario el jefe policial.

Incautaron dos vehículos

Los domicilios allanados fueron cuatro, donde se comercializaban cocaína y marihuana a toda hora. Desde un principio, la División Antinarcóticos Zapala hizo un seguimiento de los sospechosos y determinó que utilizaban dos vehículos para hacer entregas tipo delivery. En el procedimiento que se desarrolló este martes, los dos rodados, un auto marcha Chery y un Volkswagen Gol fueron incautados y serán objeto de una inspección a fondo.

Entre los objetos secuestrados, se encontraban un revólver calibre 32 y municiones.

Respecto de los detenidos, Peralta indicó que los hombres tienen entre 27 y 32 años y, la mujer, 30.

Se especula que los narcos operaban con cobros vía electrónica y, principalmente, dinero en efectivo.

El operativo se concretó pasadas las 7 de la mañana y no se registró ningún tipo de incidente. Peralta rescató la simultaneidad en la acción policial y que tuvo la supervisión del Ministerio Público Fiscal. Actuó una treintena de hombres y mujeres pertenecientes a las divisiones Chos Malal, Cutral Co y Añelo.

Finalmente, el jefe de Antinarcóticos volvió a valorar el apoyo de los vecinos en el combate contra el narcomenudeo y destacó la reacción de la gente en uno de los domicilios allanados, donde “aplaudieron” el trabajo de las fuerzas de la seguridad y “chiflaron” a los narcos que fueron retirados esposados.

La efectividad de la aplicación "Neuquén Te Cuida"

La semana pasada, en la comarca Cutral Co-Plaza Huincul, también fueron desbaratados varios kioscos narco gracias a denuncias en la App "Neuquén Te Cuida".

A raíz de las reiteradas denuncias de vecinos, la Policía dispuso una investigación que tuvo sus primeros resultados la semana pasada, al allanar siete domicilios y clausurar un kiosco narco que funcionaba en la comarca petrolera. Siete personas quedaron bajo investigación.

Según informaron desde la Policía, fueron siete allanamientos que concretó la División Antinarcóticos de Cutral Co el viernes en distintos barrios de Cutral Co y Plaza Huincul.

Durante los procedimientos se secuestraron diversas cantidades de cocaína y marihuana, réplicas de armas de fuego, municiones, dinero en efectivo en billetes de diversa denominación, sistemas de videovigilancia, teléfonos celulares y un auto Volkswagen Bora relacionado a los movimientos investigados. Asimismo, una vivienda fue clausurada de manera preventiva por haber sido utilizada exclusivamente para el supuesto comercio de sustancias prohibidas.