La campeona neuquina que hizo la mejor empanada de la Patagonia

Cierre multitudinario en el Festival Patagónico de la Empanada en Zapala, que rindió homenaje a una de las comidas más representativas del país.

La 2º edición del Festival Patagónico de la Empanada tuvo el domingo por la noche un cierre multitudinario, con la consagración de los campeones en cada una de las categorías de la competencia, ratificando que Zapala se ha consolidado durante los últimos años como centro de referencia de las fiestas populares que tienen como eje a la gastronomía.

El Paseo de la Estación fue testigo, una vez más, del poder de convocatoria de un festival que rinde homenaje a una de las comidas más representativas de los argentinos.

En esta oportunidad, la estrella del festival fue la cocinera zapalina, Graciela Caffa Lucero , que tuvo un desempeño sobresaliente, quedándose con el primer lugar en tres de las cuatro categorías del certamen, consagrándose como la Gran Campeona .

Festival Patagónico de la Empanada (4) El festival patagónico de la empanada se realizó en Zapala.

Caffa Lucero obtuvo la primera ubicación en la calificación del jurado en Empanada Neuquina, Empanada Patagónica de Autor y Empanada Federal.

Festival Patagónico de la Empanada: un representante tucumano

En la restante categoría del festival, que era la de Empanada Nacional de Famaillá, el ganador fue el representante de Tucumán, Pablo Javier Avalo.

El intendente, Carlos Koopmann, celebró el éxito de la convocatoria y aseguró que “el Festival de la Empanada llegó para quedarse, y se suma a otros eventos destacados que tenemos en la ciudad, como el Corso, el Campeonato Nacional de Asadores a la Estaca y la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades, que tienen un gran impacto en la economía local”.

De hecho, La 17º Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades (FIC), se transformó en la más convocante de su historia, con cerca de 60 mil personas que asistieron el mes pasado al céntrico Paso de la Estación, a lo largo de las tres jornadas de festejo que se vivieron en Zapala.

Festival Patagónico de la Empanada (1)

“Con estos eventos que hemos impulsado en esta gestión de gobierno, no solamente generamos un espacio para encontrarnos a festejar y disfrutar de nuestra gastronomía, sino que se benefician el comercio local; los hoteles y alojamientos, que trabajan con la capacidad colmada; los emprendedores zapalinos, que tiene un nuevo lugar para ofrecer sus productos; y los artistas locales, que pueden mostrar su talento ante el público”, remarcó el jefe comunal, enfatizando que “gana toda la ciudad, porque se genera un movimiento que dinamiza la economía y favorece la generació de empleo”.

Festival Patagónico de la Empanada (2) Graciela Caffa Lucero fue la Gran Campeona del Festival Patagónico de la Empanada.

Con el resultado conseguido, Caffa Lucero se quedó además con el premio en efectivo de cada una de las categorías, que eran 1.000.000 de pesos por la Empanada Neuquina, 1.000.000 de pesos por la Patagónica de autor, y 1.500.000 pesos por la Federal.

Además, será la representante del Festival Patagónico en el certamen nacional de Famaillá en 2026, y también en el Mundial de la Pizza y la Empanada, que se realizará en el predio de la Sociedad Rural de Buenos Aires, también el año próximo, con la organización de Apyce (Asociación Argentina de Pizzerías y Casas de Empanadas).