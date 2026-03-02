Mariano Moreno busca jerarquizar la vida de sus vecinos con más inversión pública

En la apertura de las sesiones legislativas ordinarias, el intendente Javier Huillipan presentó un balance de las obras en curso y futuras que están mejorando la calidad de vida de los vecinos, con un enfoque en la educación, la salud y la seguridad.

En el corazón de Neuquén , el pequeño pueblo de Mariano Moreno se reúne cada año para celebrar la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante local, un evento que simboliza la continuidad de la vida democrática y el compromiso de sus autoridades con el desarrollo de la comunidad.

En este contexto, el intendente Javier Huillipan presentó -ante los concejales- este lunes un balance de los logros y avances en materia de servicios públicos, seguridad, obras públicas y educación, destacando el esfuerzo y la dedicación de su equipo para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Es así que, en el acto llevado a cabo en el salón de eventos del Balneario Municipal , el jefe comunal resaltó los esfuerzos realizados en la mejora de los servicios públicos, incluyendo la implementación de un nuevo sistema de captación de agua potable, la ampliación de la planta de tratamiento de residuos cloacales y la instalación de la red de gas para el barrio Islas Malvinas II. "Estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, y estos proyectos son un paso importante en esa dirección", afirmó el intendente.

mariano moreno

En otro párrafo del discurso inaugural, puso énfasis en la Seguridad, como una prioridad para la comunidad. Al respecto destacó la creación del Centro de Monitoreo Municipal y la instalación de cámaras de seguridad en la vía pública, sumándose a las actuales. También se adquirió equipamiento para la dirección de tránsito. "La seguridad es una prioridad para nosotros, y estamos trabajando para brindar un entorno seguro para todos los vecinos", dijo Huillipan.

Obras públicas: un impulso para el desarrollo

Huillipan mencionó varias obras en curso, incluyendo la construcción de un nuevo Salón de Usos Múltiples, el plan municipal de cordón cuneta y más asfalto, y la climatización de la nueva pileta, construida en cercanías del histórico natatorio. "Estamos trabajando para mejorar la infraestructura de nuestra localidad y brindar un mejor escenario de disfrute para vecinos y para todos aquellos que nos visitan especialmente en época de verano", subrayó el intendente.

mariano moreno 2

En cuanto a Educación, catalogada como la base del desarrollo de la sociedad, el mandatario local puso en valor la inauguración de un nuevo SUM municipal de educación y ahora la construcción de un nuevo SUM para el CPEM 37, junto al gobierno provincial. Este espacio edilicio tendrá como prioridad la atención y contención de los escolares que provienen de zonas rurales de influencia y además podrá ser utilizado por la institución para el dictado de las clases de educación física. A su vez se construirá otro SUM para ciencia y tecnología de la municipalidad. "La educación es fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad, y estamos comprometidos con brindar los mejores recursos para nuestros estudiantes", expresó Huillipan en su contacto con LM Neuquén.

Un pueblo en transformación

El intendente Javier Huillipan destacó el impacto positivo de las obras realizadas y a realizar en la vida y el bienestar de los vecinos de Mariano Moreno. "Hemos logrado ejecutar la mayor cantidad de obras en estos años, generando una transformación histórica en nuestra localidad", aseguró.

mariano moreno 3

El jefe comunal mencionó también algunos de los logros más destacados, como la instalación del sistema de luminaria led en la vía pública, la construcción de cordón cuneta y asfalto, nuevos edificios, la carrera terciaria y formación universitaria (Tecnicatura en Agroecología), la cancha de césped sintético y la próxima inauguración de la pileta climatizada municipal. "Todas estas obras llegaron para generar una mejora en la calidad de vida de los vecinos y para responder y respaldar pedidos históricos de la comunidad", apuntó.

Asimismo, recalcó las obras de agua, gas y cloacas en barrios del alto, y anunció la próxima construcción de playones y plazas modernas. "Estamos trabajando para generar nuevas obras de servicios básicos y obras y espacios de recreación, pensando fuertemente en el futuro de una población que ha crecido exponencialmente en los últimos 10/15 años", afirmó Huillipan. Por otra parte, indicó que: "Queremos que nuestros vecinos se sientan orgullosos de vivir en Mariano Moreno, y estamos trabajando para lograrlo".

mariano moreno 4

Frutos de un trabajo mancomunado

El intendente Javier Huillipan destacó que el progreso y el crecimiento de Mariano Moreno son el resultado de un trabajo mancomunado y articulado entre todos los actores involucrados en la comunidad. "Todo esto es fruto del trabajo conjunto entre la municipalidad, las instituciones intermedias, los vecinos y el gobierno provincial", afirmó.

El intendente agradeció el apoyo y el compromiso de las instituciones como el ejército, bomberos, policía, escuelas y vecinos en general, que se unen para trabajar por el desarrollo de la ciudad. "Es fundamental que todos trabajemos juntos para lograr nuestros objetivos y mejorar la calidad de vida de todos", señaló.

Para finalizar, el intendente destacó el acompañamiento y el trabajo articulado con el gobierno provincial, fundamentalmente con las carteras de salud, educación y desarrollo humano con el fin de concretar obras esenciales para la comunidad marianense.