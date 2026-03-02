El hecho ocurrió en una zona de bares de Austin. El FBI investiga un posible acto de terrorismo tras encontrar indicios en el sospechoso y su vehículo.

Un tiroteo en Texas dejó muertos y heridos: el atacante expresó "sentimientos en favor del régimen iraní"

Al menos tres personas murieron y otras 18 sufrieron heridas en un tiroteo registrado en Texas, Estados Unidos , que el FBI investiga como un posible acto de terrorismo . El agresor , que fue abatido por la policía en el lugar, había expresado previamente “ sentimientos en favor del régimen iraní ” en redes sociales.

Los heridos, en tanto, fueron trasladados a hospitales locales y, de acuerdo con los reportes oficiales, al menos tres de ellos se encontraban en estado crítico.

El ataque se produjo cerca de las 2 de la mañana del domingo en una zona de bares de la ciudad de Austin , frecuentada por estudiantes universitarios. Fue luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran los primeros ataques sobre Irán.

Ocurrió en el exterior de un bar ubicado en el distrito de entretenimiento de Sixth Street, un área con fuerte presencia policial los fines de semana.

Las autoridades confirmaron que el atacante actuó solo y que fue abatido por agentes que respondieron rápidamente a las llamadas de emergencia.

El FBI investiga el ataque como un posible acto de terrorismo

El FBI intentaba determinar si el ataque podía ser catalogado como un acto de terrorismo. En esa dirección, el agente especial Alex Doran informó que se hallaron “indicios” al respecto, tanto en el vehículo del agresor como en relación con su perfil personal.

“Por ahora solo estamos en condiciones de decir que potencialmente se trató de un acto de terrorismo”, afirmó Doran durante una rueda de prensa. El funcionario aclaró que aún no se determinó el motivo exacto del ataque y que la investigación continúa abierta.

Según fuentes citadas por la cadena NBC, las autoridades aún no establecieron si el atacante actuó por motivaciones ideológicas o si presentaba problemas de salud mental.

Cómo se produjo el ataque en Texas

La jefa de policía de Austin, Lisa Davis, dijo que el agresor pasó varias veces frente al bar antes de iniciar el ataque. “Prendió las luces de parqueo, bajó la ventana y empezó a disparar desde el auto con una pistola, hiriendo a varias personas que estaban en el patio del bar”, señaló.

BREAKING: Shocking footage captures the moment the shooter opened fire inside an Austin bar



pic.twitter.com/ANYjIIQ5fs — Breaking911 (@Breaking911) March 1, 2026

Luego, el hombre estacionó el vehículo, descendió con un rifle y continuó disparando contra personas que caminaban por la zona.

“Los agentes se encontraron frente a un individuo armado y tres de nuestros agentes respondieron a los disparos, matando al sospechoso”, indicó Davis.

Quién es el atacante abatido en el tiroteo de Texas

El atacante fue identificado como Ndiaga Diagne, de 53 años, ciudadano estadounidense naturalizado y originario de Senegal, que según medios locales había llegado al país norteamericano en 2006.

Según la organización SITE Intelligence Group, Diagne había expresado “sentimientos a favor del régimen iraní y odio hacia el liderazgo israelí y estadounidense” en publicaciones realizadas en Facebook desde 2017.

Además, fuentes policiales indicaron que el hombre vestía prendas con inscripciones religiosas y símbolos asociados a Irán.

El congresista republicano Chip Roy difundió una imagen en la que se lo observa sosteniendo un rifle y usando una prenda con la inscripción “Property of Allah (Propiedad de Alá)”.

Por su lado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, expresó en un comunicado que ese estado “está de luto” y aseguró que su gobierno reforzará la seguridad en instalaciones energéticas, puertos y a lo largo de la frontera con México.

“A cualquiera que esté pensando en aprovechar el conflicto actual en Oriente Medio para amenazar a los texanos o a nuestra infraestructura crítica, que lo entienda claramente: Texas responderá con una fuerza decidida y abrumadora para proteger nuestro estado”, sostuvo.

El mismo domingo, otro tiroteo ocurrido en un club nocturno de Cincinnati dejó nueve personas heridas, aunque ninguna de ellas presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida, según informó la policía local.