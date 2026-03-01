Un hombre fue demorado por circular en una moto con pedido de secuestro

Dos hombres iban a bordo del rodado y uno de ellos intentó darse a la fuga a pie. El vehículo tenía pedido de secuestro vigente por robo.

En la madrugada de este domingo personal policial logró recuperar una moto que tenía pedido de secuestro vigente a raíz de un robo. El operativo tuvo lugar en el barrio Melipal y terminó con un hombre demorado .

Personal de la Comisaría 21° llevó a cabo las diligencias correspondientes alrededor de las 2:45 horas en la intersección de las calles 1° de Mayo y Avendida Huilen. Efectivos intentaron identificar a dos hombres que circulaban a bordo del rodado de bajo cilindrado pero, al momento de interceptarlo , uno de ellos abandonó la moto e intento darse a la fuga.

A los pocos metros el hombre sospechoso logró ser alcanzado. A su vez, al verificar la motocicleta, marca Zanella, modelo ZB 110 RT , de color azul y sin dominio colocado, se constató, a partir de la información suministrada por el Centro de Análisis Criminal, que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente.

moto robo barrio melipal

Resulta que había una denuncia realizada por el robo de esta moto. La medida había sido emitida el pasado 10 de febrero a solicitud de la Comisaría 1°.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la demora de un hombre de 39 años, en el marco de una investigación por presunto encubrimiento. La motocicleta fue secuestrada bajo acta y se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente.

Un asaltante cumplirá una pena de 3 años y 4 meses por apoderarse a los tiros de una moto

A partir de una solicitud de la fiscal del caso Mariana Córdoba, un tribunal condenó a Axel Ezequiel Muñoz, un joven de 23 años que en diciembre había sido declarado responsable por intentar robar una moto, a una pena de 3 años y 4 meses de prisión efectiva.

La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) sostuvo que la pena debía fijarse en ese monto, principalmente porque el imputado no registra antecedentes condenatorios. El delito que se le imputó fue el de robo con arma de fuego en grado de tentativa.

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el 24 de mayo de 2025, alrededor de las 20:30, cuando la víctima circulaba en su moto y en el cruce de las calles Juan Pablo II y San Martín, en Plottier, fue interceptada por otra moto en la que se trasladaban el acusado y un segundo hombre no identificado. El imputado efectuó dos disparos con un arma de fuego -uno al suelo y otro al aire- para intimidar, lo amenazó y se apoderó del rodado. Poco después fue demorado por personal policial en las inmediaciones y el vehículo fue recuperado.

Durante la audiencia de determinación de la pena, la fiscal del caso informó que el condenado no tenía antecedentes, mientras que la defensa pública remarcó que el condenado, mientras cumplió prisión domiciliaria, trabajó como mecánico.