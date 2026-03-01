Volcó un camión en la curva Pío Proto obligó a cortar la Ruta 40

El siniestro ocurrió este domingo en el kilómetro 2223, en jurisdicción de San Martín de los Andes. Trabajan equipos de emergencia y piden evitar la zona.

Un camión volcó en la curva Pío Proto, sobre la Ruta 40 , y provocó la interrupción total del tránsito en ese tramo cordillerano. El hecho generó un amplio operativo de asistencia y obligó a desviar la circulación mientras se desarrollan las tareas de remoción.

El siniestro se registró este domingo, a la altura del kilómetro 2223 de la calzada nacional, en jurisdicción de San Martín de los Andes. A raíz del vuelco, se dispuso el corte total de la calzada en ese sector para garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona.

El incidente involucró a un camión que, por motivos que aún no fueron informados oficialmente, terminó volcado sobre la traza en una de las curvas más pronunciadas del recorrido. La magnitud del rodado y su posición sobre la calzada hicieron necesario interrumpir completamente la circulación mientras se evalúan daños y se organizan las maniobras para su retiro.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), efectivos de la Policía provincial y equipos de Protección Civil y Bromatología del municipio. La presencia de distintas áreas responde tanto a la asistencia inmediata ante el siniestro como a la necesidad de prevenir riesgos adicionales en la zona.

Vuelco camion Pio Proto-16 Federico Soto

Además, se sumaron agentes del área de Vialidad e Hidráulica municipal, junto al funcionario Alejandro Concha, quienes arribaron con maquinaria pesada para colaborar en las tareas de remoción del camión y la limpieza de la cinta asfáltica. Estas labores son clave para restablecer el tránsito una vez que se garantice que el sector se encuentra en condiciones seguras.

Cuál es el estado de la Ruta

Desde Vialidad Nacional se informó oficialmente que el tránsito permanecerá totalmente interrumpido hasta nuevo aviso, debido al siniestro vial que involucró a un vehículo pesado. El organismo solicitó a los conductores respetar estrictamente las indicaciones del personal desplegado en el lugar y evitar circular por el sector hasta que se normalice la situación.

La curva Pío Proto es un punto reconocido por su complejidad dentro del trazado de la Ruta 40 en la región cordillerana, por lo que el operativo se desarrolla con especial atención a las condiciones del terreno y a la seguridad del personal interviniente.

Vuelco camion Pio Proto-21 Federico Soto

Las autoridades indicaron que se continuará trabajando durante las próximas horas para despejar la ruta y restituir la circulación en el lugar.