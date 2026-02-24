Un camión perdió la carga de camino al tercer puente y causó demoras

La carga se habría soltado al tomar una curva del derivador Este de Ruta 7 a autovía norte. La Policía permaneció en el lugar para prevención.

Un camión sufrió un inconveniente en el derivador este de la Ruta 7, que conduce al tercer puente a Cipolletti . Según se supo, la inercia de una curva provocó que el vehículo perdiera parte de su carga y que obstruyera el tránsito por unos minutos.

Ocurrió cerca de las 17 en dirección a Cipolletti. Personal de la comisaría 4 se hizo presente minutos antes de las 18. Según informaron, no hubo daños de consideración o personas lesionadas. El tránsito estuvo cortado por unos minutos mientras se despejaba la calzada de la carga y se corrían los objetos hacia la banquina.

El camión, conducido por un joven de 29 años, quedó parado en el lugar hasta la llegada de la empresa. Según informaron, un móvil de la Policía también permaneció sobre el derivador para prevención. "No hay corte en el tránsito, solo reducción de velocidad", informaron.

Vuelco de un camión en ruta 237: dos personas fueron rescatadas

Este sábado por la tarde un impactante siniestro tuvo lugar en la ruta 237 a la altura del kilómetro 1513. El vuelco de un camión de carga pesada fue el protagonista del día y en el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila junto a Bomberos de Junín de los Andes.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:20 horas y, debido a la magnitud del accidente, se realizaron tareas de seguridad y control de la escena como prevención por un posible incendio.

De esta forma, el personal realizó una contención de derrame de combustible y corte de corriente del vehículo. Dentro del vehículo se encontraban dos personas, quienes fueron asistidos por personal de salud y trasladados en ambulancia para una mejor evaluación y control.

Según reveló a LM Neuquén María Elena Ibarra, jefa del cuerpo activo de Bomberos de Piedra del Águila, los ocupantes eran un hombre y una mujer. El conductor, a raíz del vuelco, sufrió amputaciones de falanges de dedos.