Liberaron 30 presos en la cárcel donde está Nahuel Gallo: qué sucede con el gendarme argentino

Venezuela confirmó la liberación de decenas de presos políticos. Los primeros salieron por la puerta principal con camisas blancas y la cabeza rapada.

La ley en Venezuela trae alivio a algunas familias, aunque no todos los detenidos quedarían incluidos.

Al menos 30 presos políticos recuperaron la libertad en Venezuela tras salir de la cárcel El Rodeo I, ubicada en las afueras de Caracas. En ese penal también permanece detenido el gendarme argentino Nahuel Gallo, quien hasta hace unos días permanecía en huelga de hambre.

Las liberaciones se producen luego de la aprobación de una ley de amnistía impulsada por el oficialismo y en medio de fuertes tensiones políticas dentro y fuera del país.

La excarcelación se dio en un contexto de expectativa e incertidumbre. Familiares aguardaron durante semanas frente a distintos centros de detención. El proceso avanza con lentitud y deja interrogantes sobre su alcance real. La ley promete una apertura, pero todavía no despeja todas las dudas.

Liberaciones en El Rodeo I

Los primeros liberados salieron por la puerta principal de El Rodeo I, a unos 40 kilómetros de Caracas. Vestían camisas blancas y muchos tenían la cabeza rapada. Al cruzar el portón, fueron recibidos por familiares y amigos entre abrazos, gritos y aplausos. La escena combinó alivio y emoción contenida.

carcel venezuela

Algunos de los excarcelados llevaban más de un año detenidos. Luis Viera, uno de ellos, estuvo un año y un mes privado de libertad. Al recuperar la libertad, expresó su intención de reencontrarse con su familia y ponerse al día con la situación del país. Otros denunciaron malos tratos durante su reclusión. Javier Rivas, cadete acusado de participar en un intento de golpe, relató haber sufrido torturas y agresiones físicas. Afirmó que las acusaciones en su contra carecen de sustento.

En paralelo, la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo genera preocupación. Su pareja, María Alexandra Gómez, señaló que no existen novedades sobre su estado. Confirmó que Gallo inició una huelga de hambre para exigir asistencia consular y la visita de la Cruz Roja Internacional. El reclamo apunta a garantías mínimas y supervisión humanitaria.

Las liberaciones se enmarcan en la ley de amnistía promulgada días atrás por el Parlamento venezolano. La iniciativa fue impulsada por la presidenta Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense realizada el 3 de enero. El texto abarca hechos ocurridos durante los últimos 27 años de gobierno chavista.

Alcance de la amnistía y cifras oficiales

Según informó el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria encargada de aplicar la norma, 177 presos y 2021 personas con medidas cautelares resultaron beneficiados hasta el momento. Además, el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que unas 1500 personas privadas de libertad solicitaron acogerse a la amnistía y que cerca de 11.000 ciudadanos en libertad condicional podrían obtener libertad plena.

decreto venezuela

Las cifras contrastan con los datos difundidos por la ONG Foro Penal, que registró 65 amnistiados hasta la mañana del lunes posterior a la entrada en vigencia de la ley. La diferencia entre los números oficiales y los reportes independientes alimenta el debate sobre la transparencia del proceso.

El Gobierno presenta la norma como un paso hacia una etapa institucional distinta. La presidenta encargada sostuvo que se trata de avanzar hacia un país más democrático y justo. Sin embargo, especialistas advierten que el texto incluye limitaciones y deja zonas grises.

No todos los detenidos quedarían comprendidos en la amnistía. Militares acusados de actividades consideradas terroristas podrían quedar excluidos. También persisten dudas sobre la situación de personas procesadas por causas vinculadas a protestas o supuestos delitos contra la seguridad del Estado.

La aplicación de la ley ocurre bajo presión internacional, en especial de Washington. La excarcelación de presos políticos fue uno de los puntos señalados en las negociaciones diplomáticas recientes. La liberación parcial aparece así como un gesto político en un escenario complejo.

Qué se sabe del gendarme argentino, Nahuel Gallo

Nahuel fue secuestrado por funcionarios venezolanos el 8 de diciembre de 2024, desde entonces permanece preso. En las últimas horas se conoció que participa en una huelga de hambre junto a más de doscientos presos políticos para reclamar intervención internacional.

Su esposa, María Alexandra Gómez, dijo que el detenido está aislado, incomunicado y no recibe asistencia médica ni consular. Además, Gallo participa en una huelga de hambre junto a más de doscientos presos políticos para reclamar intervención internacional.

Nahuel Gallo esposa e hijo

Indicó que la familia no mantiene contacto directo y sólo obtiene información a través de terceros. Agregó: “Nahuel nunca tuvo asistencia médica, consular ni abogados que puedan hablar con nosotros y decirnos: ‘Está bien de salud’”. Gómez calificó la falta de información y apoyo como una situación gravísima, y remarcó la angustia que produce desconocer su estado actual.

La protesta de Gallo forma parte de un reclamo colectivo en la prisión venezolana. “Nos llegó el rumor cuando dijeron que había cien personas adheridas a esta huelga de hambre, pero no teníamos la confirmación de Nahuel. Pero ayer sí”, precisó Gómez a Infobae.

Según familiares de otros internos, la exigencia es clara: “Nahuel solamente va a levantar la huelga de hambre si recibe asistencia consular y la visita de la Cruz Roja Internacional. Esto es un pedido que están haciendo todos los extranjeros que aún quedan en ese recinto”.