Cuánto sale un Volkswagen Polo 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026

Es uno de los autos 0km más patentados del mercado argentino. Cómo quedó su precio tras el último ajuste aplicado por la marca.

Volkswagen Polo , el hatchback del segmento B que se mantiene entre los más elegidos del mercado local, arrancó 2026 con números sólidos tanto en ventas como en posicionamiento. Importado desde Brasil y con una gama simplificada tras la salida del GTS, el modelo sigue siendo una de las apuestas más fuertes de la marca en el país. ¿Cuál es su precio actualizado en febrero 2026?

En un contexto el segmento suma nuevos jugadores y mayor competencia - especialmente desde China - el Polo logró sostener su volumen de patentamientos y mantenerse dentro del lote de los modelos autos 0km más vendidos . Diseño actualizado, una buena base de seguridad y conectividad de serie son parte de las claves que explican su éxito.

Además, el hecho de ofrecer versiones bien diferenciadas -desde una opción más accesible hasta alternativas más equipadas con motor turbo y caja automática - le permite captar públicos diversos: desde quien busca su primer 0 km hasta quien prioriza más tecnología y confort sin saltar a un SUV.

Volkswagen Polo: así fueron sus patentamientos en enero 2026

Según el informe oficial de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el mercado argentino patentó 66.080 vehículos 0 km en enero 2026, un 5% por debajo del mismo mes del año anterior.

En ese escenario, el Volkswagen Polo volvió a ubicarse dentro del ranking de modelos más vendidos del país, manteniendo su presencia entre los autos más elegidos del segmento.

VW Polo Volkswagen Polo, cuál es su precio en febrero 2026. VW Argentina

Los 10 modelos más patentados de enero 2026 fueron los siguientes:

Toyota Corolla Cross – 3.412 unidades Chevrolet Tracker – 3.105 Volkswagen Taos – 2.987 Peugeot 2008 – 2.941 Ford Territory – 2.864 Toyota Hilux – 2.521 Ford Ranger – 2.203 Fiat Cronos – 1.942 Volkswagen Amarok – 1.876 Volkswagen Polo – 1.681

Volkswagen Polo: ficha técnica y versiones

La gama actual del Volkswagen Polo en Argentina está compuesta por tres versiones, todas con un enfoque urbano pero con distintos niveles de equipamiento y mecánica.

Gama VW Polo La gama de Volkswagen Polo en Argentina VW Argentina

Polo Track MSI: es la versión de entrada. Está equipada con el motor 1.6 naftero aspirado de 110 CV y 155 Nm, asociado a una caja manual de cinco marchas y tracción delantera. Es la opción más accesible y apunta a quienes priorizan simplicidad mecánica y costos contenidos.

Polo Comfortline 170 TSI AT: incorpora el motor 1.0 turbo de tres cilindros con 170 Nm de torque, combinado con una caja automática Tiptronic de seis velocidades. Mejora la respuesta en ciudad y ruta, además de sumar mayor equipamiento de confort.

Polo Highline 170 TSI AT: mantiene la misma mecánica turbo del Comfortline, pero agrega más tecnología y detalles de terminación, posicionándose como la versión más completa de la gama actual.

Toda la línea incorpora pantalla multimedia de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, además de una base de seguridad sólida con control electrónico de estabilidad y múltiples airbags.

Cuánto sale un Volkswagen Polo en febrero 2026

Luego del último ajuste del 1% aplicado por la terminal, estos son los precios oficiales del Volkswagen Polo 0 km en febrero 2026 en Argentina: