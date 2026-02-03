La venta de autos 0km en Neuquén arrancó a la baja en 2026: ¿Qué modelo lideró el ranking de patentamientos?

La venta de autos 0km en Neuquén registró una caída durante el primer mes de este año, según lo publicado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), donde se compararon los patentamientos de enero contra igual mes pero del año pasado.

En la provincia salieron a la calle 1.770 vehículos , lo que implicó una caída del 22,7 por ciento respecto a enero 2025 (2.2291 unidades). Neuquén se mostró en el lote de las jurisdicciones del país con bajas más pronunciadas, junto a Santa Cruz (-38,5%) y Salta (35,1%).

A nivel nacional, el número de vehículos patentados durante enero de 2026 ascendió a 66.080 unidades , lo que representó una baja del 4,9% interanual, ya que en enero de 2025 se habían registrado 69.520 unidades. Si la comparación es contra diciembre, se observa una suba del 174,4% ya que en el pasado mes de 2025 se habían registrado 24.079 unidades.

"Con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del año anterior, y eso es una buena noticia ya que se trata de los mejores eneros de los últimos 8 años. Proyectamos un año que irá de menor a mayor y que finalizará con un crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades”, señaló el presidente de ACARA, Sebastián Beato.

“Será clave el rol que siga jugando la financiación, con tasas que tienden a seguir bajando, así como también la continuidad de una economía estabilizada y un estado que haga su aporte para estimular la actividad, acompañando este buen momento con medidas fiscales que reduzcan la carga impositiva", indicó.

Nueva Toyota Hilux 2026 Nueva Toyota Hilux 2026. Toyota

Marcas y modelos

Volkswagen volvió a quedar como la marca que más autos vendió alcanzando las 9.785 unidades entre todos sus modelos. Fiat sorprendió a todos al quedar en el segundo puesto en el primer mes del año con 8.451 unidades patentadas, por delante del referente de la industria, Toyota, que a causa del todavía ralentizado flujo de unidades desde Brasil (reiniciaron la producción este mes), cayó al tercer lugar con 7.509 ventas. Las cinco automotrices que más vehículos entregaron este mes se completaron con Ford con 6.775 y Peugeot que alcanzó las 5.282 unidades.

En el detalle de los modelos más vendidos, la pick-up Toyota Hilux compensó la balanza de la marca y se mantuvo en el primer lugar al vender 3.403 unidades, ganándole al Fiat Cronos por muy poca diferencia, ya que el sedán de Stellantis alcanzó los 3.215 patentamientos. En cambio, fue sorprendente que el Ford Territory no pudiera mantener el tercer puesto que ocupó durante casi todo el mes, ya que a último momento fue superado por el Peugeot 208 por escaso margen. El compacto argentino llegó a las 2.887 unidades y el SUV fabricado en China terminó enero con 2.864 patentamientos.

Los diez modelos más vendidos en el primer mes del año se completaron con la pick-up Ford Ranger en quinto puesto con 2.482 vehículos, seguida por el Volkswagen Tera con 2.187, la pick-up VW Amarok con 2.145, el Chevrolet Tracker con 1.905, el Peugeot 2008 y sus 1.795 y en décimo lugar el Volkswagen Polo con 1.681 unidades.