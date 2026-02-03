Impresionantes imágenes en el Cerro Piñón: un fenómeno inexplicable en el cielo de Junín de los Andes

Siempre se dice que no estamos solos en el universo . Que hay vida más allá de nuestra comprensión, más allá de nuestra atmósfera. Y aunque no podemos verla, podemos sentir su presencia. Es como si el universo nos estuviera hablando, susurrando secretos en nuestros oídos. El último domingo, un fenómeno inusual sorprendió a una familia que regresaba desde Bariloche a Junín de los Andes .

"Hay que ver para creer", dicen algunos. Sin embargo qué pasa cuando lo que vemos desafía nuestra comprensión. Andrea Viviana García compartió un video en sus redes sociales que muestra un objeto volador no identificado (OVNI) en el cielo, cerca del emblemático Cerrito Piñón. La imagen es impresionante y ha generado un gran interés en la comunidad local.

Lo increíble es que Andrea no está sola en su avistamiento. Otra usuaria de las redes sociales (Nahir Navarro) compartió otro video tomado prácticamente a la misma hora, pero desde un lugar muy alejado, cerca del puente de La Rinconada . En la cinta, se puede apreciar un OVNI que se asemeja al clásico “platillo volador”. ¿Casualidad? ¿Coincidencia?. La pregunta es: ¿Qué estamos viendo realmente?

De acuerdo a un relevamiento que hizo LM Neuquén entre los vecinos, se pudo establecer que de alguna manera los avistamientos de OVNIs son un fenómeno común en la comarca andina de Junín y San Martín de los Andes. Las principales inquietudes que surgieron fueron: ¿Son naves espaciales de otros planetas? ¿Son fenómenos naturales que no se pueden explicar? La búsqueda de respuestas continúa, y mientras tanto, todos continúan mirando al cielo, preguntándose si realmente estamos solos en el universo.

Fue un OVNI Una familia captó un extraño fenómeno en el cielo, desde la Ruta 40

El increíble avistamiento en la ruta 234

La noche del domingo 1 de febrero, alrededor de las 23, se produjo un avistamiento sorprendente en la ruta 234, a la altura del Cerrito Piñón. Justamente allí, un grupo de personas que viajaban en dos autos hacia Junín de los Andes se detuvieron en la ruta para esperar a una amiga que se había quedado atrás. Fue en ese momento cuando notaron una nube gris con colores raros que parecía estar haciendo círculos.

Andrea, en contacto con LM Neuquén, hizo una detallada descripción del fenómeno. “La nube gris era impresionante, con colores que giraban y se reflejaban en una nube blanca larga que estaba al lado”, expresó aún conmovida por la experiencia vivida. Luego definió al contexto como "muy loco" y "nunca visto antes". Seguidamente aseguró que “la nube gris parecía estar girando y cambiando de forma, mientras que la nube blanca reflejaba los colores de manera impresionante”.

La duración del avistamiento

El grupo de personas, que acompañaba a Andrea, estuvo observando el fenómeno durante un rato, hasta que finalmente la nube gris desapareció, dejando solo la nube blanca en el cielo. La duración exacta del avistamiento no está clara, pero estos “testigos privilegiados” coincidieron en señalar en que fue lo suficientemente largo como para que pudieran observar todos los detalles.

El avistamiento ocurrió a unos 55 kilómetros de Junín de los Andes, en la zona de Cerrito Piñón. Esta elevación característica de la región, ya es un lugar conocido por sus avistamientos de OVNIs. Hay varios testimonios de personas que afirman haber visto objetos voladores no identificados en la zona. Algunos expertos atribuyen estos avistamientos a fenómenos naturales o a la observación de objetos voladores conocidos, pero otros creen que pueden ser evidencia de vida extraterrestre.

Cerro Piñon Junin de los Andes

En este caso Andrea y su familia están convencidos de que lo que vieron fue algo inexplicable y fuera de lo común. La descripción del fenómeno que hicieron fue fascinante y ha generado un gran interés y es tema de conversación obligado en la localidad cordillerana. Respecto a ¿Qué podría haber causado este avistamiento? La respuesta sigue siendo un misterio. Aunque ciertas voces especularon que en el Golf Club de San Martín de los Andes a esa hora había un evento con láser. “La distancia era demasiado extensa para que el láser pudiera haber llegado hasta allí y de esa manera circular”, respondió Andrea.

Compartir la experiencia con otros

En la parte final de la entrevista, Andrea confió que son una familia de Junín de los Andes, una ciudad rodeada de naturaleza y belleza. Ella trabaja en el hospital local como administrativa en la parte de recupero financiero. Su marido, Martín Flores, trabaja en el CEF 8, y su hijo Thomás estudia en Córdoba. Fue el joven quien grabó el video que muestra el fenómeno de manera clara. La nube gris se ve girando y cambiando de forma, y la nube blanca refleja los colores de manera impresionante.

Asimismo comentó que como familia decidieron compartir el video y la experiencia con otros porque creen que es importante que la gente sepa que hay cosas que no se pueden explicar. “No queremos que piensen que estamos locos, pero sí queremos que sepan que vimos algo increíble. La verdad es que fue una experiencia que nunca olvidaremos y que nos hizo reflexionar sobre la vida y el universo”, subrayó.

Por último enfatizó que “la verdad es que no sabemos qué fue lo que vimos. Fue como si algo estuviera allí, pero no había nada. No había luces, no había sonido, solo la nube gris y la nube blanca. Mi marido y yo nos miramos y dijimos "qué es eso?".

Aún continúa el misterio y las explicaciones son muchas.