Estafa millonaria a una familia de Neuquén con un alquiler en Florianópolis

La historia ocurrió cuando reservaron el hospedaje a través de la plataforma Booking. Hasta el momento no hubo respuesta ante la denuncia.

Una familia de Neuquén denunció públicamente haber sido víctima de una presunta estafa al contratar un alquiler turístico en Brasil a través de la plataforma Booking . Según relataron, pagaron una cifra millonaria y al llegar al hospedaje se encontraron con otra realidad, ya que el lugar no estaba disponible .

El episodio ocurrió el 25 de enero de este año, cuando la familia arribó por la noche a la ciudad de Florianópolis. Sin conocer la zona y confiando en que la reserva estaba confirmada, se dirigieron a la dirección indicada . Sin embargo, al intentar contactar al anfitrión, no obtuvieron respuesta , lo que generó una inmediata preocupación.

En diálogo con LU5 , la damnificada Romina Obreque aseguró que abonó por adelantado la totalidad de la estadía (ocho noches) por un monto cercano a los 4 mil reales , lo que trasladado a pesos argentinos sería más de $1.200.000.

“Desde el momento en que me bajé, intenté comunicarme y no tuve respuesta. Ahí sentí que me habían estafado”, confió Obreque.

Minutos después, vecinos del edificio les informaron que el departamento no se alquilaba. Además, les confirmaron que se trataría del tercer caso similar detectado en esa misma semana. Tras caer en la estafa, la familia debió salir de urgencia a buscar otro lugar para pasar la noche, lo que implicó un gasto extra no previsto para el inicio de las vacaciones.

Una estafa concretada por Booking

Según relató la familia, la reserva se había realizado dentro de la plataforma de hospedajes, sin intermediarios externos, por lo que la confianza era total. “Ya había reservado otras veces por Booking y nunca había tenido problemas”, explicó la damnificada.

Con el paso de las horas, advirtió un detalle que ahora considera una señal de alerta: el aviso no tenía reseñas ni comentarios de huéspedes anteriores. Al día siguiente, la mujer realizó el reclamo formal y envió el código de confirmación junto con la documentación solicitada.

"Busqué en redes sociales y hay muchísimos casos similares en distintos países. Evidentemente, es una modalidad que se está repitiendo", advirtió.

Aunque recibió un primer mensaje en el que lamentaban lo ocurrido, desde entonces no volvió a tener respuestas. Ante el riesgo de un uso indebido de sus datos personales, decidió bloquear la tarjeta de crédito utilizada para el pago.

¿Cómo evitar ser víctima de estafas en alquileres turísticos?

El caso volvió a encender las alarmas sobre el crecimiento de fraudes vinculados a alquileres temporarios, una modalidad que se multiplicó con el auge de las plataformas digitales y que afecta a viajeros en distintos destinos.

Para evitar caer en este tipo de hechos, es fundamental verificar que la propiedad tenga reseñas reales y calificaciones de otros huéspedes. Además, hay que desconfiar de precios demasiado bajos y no realizar pagos por fuera de las plataformas oficiales.

También se recomienda buscar la dirección en mapas para confirmar que el alojamiento exista, comunicarse previamente con el anfitrión y guardar todos los comprobantes de la reserva. Ante cualquier duda, lo más seguro es no avanzar con el pago. Dedicar unos minutos a chequear la información puede prevenir la pérdida de dinero y problemas durante el viaje.