Alerta sanitaria: tiraron más de 10 kilos de carne en mal estado en un contenedor

Un nuevo caso de irresponsabilidad y peligrosidad se registró este martes en Neuquén capital . Vecinos denunciaron públicamente que encontraron una importante cantidad de carne en mal estado tirada dentro de un contenedor en un sector de la ciudad.

El repudiable hecho fue publicado en su cuenta de Instagram por el periodista Rigo Castaño con un video que produce asco e impresión . En las imágenes se pueden apreciar más de 10 kilos de cortes de osobuco en estado de descomposición dentro de un depósito de residuos que corresponde a la municipalidad.

Según la información brindada, la situación ocurrió en la intersección de calles Montevideo casi Tierra del Fuego . Al parecer, el mal olor fue lo que llamó la atención de los vecinos.

Hasta el momento se desconoce quién o quiénes tiraron los restos. Las principales hipótesis apuntan a alguna carnicería cercana que podría haber descartado la carne.

Un grave peligro y dónde denunciar

Este tipo de acto constituye un grave riesgo no solo para la salud, sino también para el ambiente. La carne sin su correcta refrigeración se descompone y se convierte en un foco de bacterias y microorganismos capaces de transmitir enfermedades tanto a personas como a animales.

Además, el fuerte olor atrae roedores, insectos y fauna, lo que favorece la proliferación de plagas y aumenta las posibilidades de contagios. A esto se suma la contaminación del suelo y del agua por los líquidos que libera la putrefacción.

En Neuquén Capital, arrojar basura patógena, residuos voluminosos o escombros en la vía pública conlleva multas severas que pueden superar el millón de pesos. Las sanciones se aplican con un «módulo ambiental» (doble del módulo de tránsito), incrementándose por reincidencia.

Las denuncias por este tipo de residuos se pueden realizar de forma digital y anónima a través de la página web de la Subsecretaría de Ambiente provincial, por teléfono al 0800-222-6864, al 147 (Atención al Ciudadano de la Municipalidad) o al 103 (Protección Ciudadana, 24 horas). Se recomienda aportar fotos, videos y la ubicación exacta del hallazgo.

Decomisaron 650 kilos de carne en mal estado en Plottier

Autoridades municipales y provinciales decomisaron cerca de 650 kilos de carne y productos derivados que no cumplían los requisitos sanitarios en Plottier. El Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (CIPPA), organismo dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria, llevó adelante una nueva jornada de fiscalización en carnicerías de la ciudad.

El operativo se realizó el pasado 26 de enero, en coordinación con el área de Bromatología de la Municipalidad. El principal objetivo fue garantizar la seguridad alimentaria y la salud de la población.

Durante las inspecciones, los agentes detectaron irregularidades graves, como la comercialización de productos vencidos, pérdida de la cadena de frío y deficiencias en el acondicionamiento de la mercadería. Asimismo, se hallaron productos sin la rotulación correspondiente ni el respaldo documental que acredite su procedencia legal.

carne decomisada plottier

Como resultado del procedimiento, se intervinieron aproximadamente 650 kilos de productos cárnicos. Entre lo secuestrado se destacan chacinados sin habilitación para su elaboración y carcasas de chivo que no presentaban los sellos sanitarios de rigor. La mercadería quedó a disposición del área de Bromatología local para su posterior destrucción, conforme a los protocolos vigentes.