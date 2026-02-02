Indignación en Senillosa: aparecieron peces muertos en una laguna y aseguran que fue por desperdicios cloacales

Se trata de la Laguna del Toro donde este fin de semana vieron carpas y truchas flotando. Los vecinos dicen que fue culpa de un caño roto y piden soluciones.

Vecinos de Senillosa están indignados desde que encontraron varios peces muertos en la Laguna del Toro. Aseguraron que ocurrió a causa de un derrame cloacal por un caño roto y piden que con urgencia retiren las percas ya que el olor es "nauseabundo".

La Laguna del Toro está ubicada en pleno centro de la ciudad, a pocas cuadras de la avenida San Martín. Allí, desde este fin de semana, flotan varias truchas y percas que ya están produciendo un fuerte olor a podrido.

Miqueas Alvial, vecino de la zona contó a LM Neuquén que esta es la segunda vez que pasa esto y que aún no vieron a ninguna autoridad municipal acercarse al lugar para constatar el daño ambiental y tratar de repararlo.

"Se rompió un caño de cloaca y entró agua servida directamente a la laguna, que ya estaba estancada y sin circulación de agua. Al día siguiente, apareció esta imagen terrible y triste: cientos de peces muertos flotando, carpas y otras especies típicas de la zona", denunció el vecino.

Alvial comentó además que el color de la laguna cambió en los últimos días y que ahora está mucho más "verde radioactivo". "Lo que está pasando no es algo natural por calor o sequía (aunque la laguna ya venía complicada por estar cerrada). Es contaminación directa por efluentes cloacales, que consumen todo el oxígeno del agua y asfixian a los peces en pocas horas", describió el vecino luego de pedir una opinión a un experto.

Los vecinos reclaman una solución "urgente" a este problema ya que asegura representa "riesgos sanitarios serios para todos". "El olor fuerte es nauseabundo, hay posibles bacterias, mosquitos y vectores de enfermedades, sobre todo para los vecinos que viven cerca o que tuvieron calles inundadas con esa agua sucia", describió.

"Lo peor es que el caño ya no larga más agua servida, parece que lo repararon o paró el derrame, pero el daño ya está hecho. La contaminación entró, mató a los peces y ahora el agua está peor que nunca. Los peces muertos van a pudrirse más si no los retiran pronto, y eso empeora todo el ecosistema y la salud de la zona", afirmó el vecino, quien señaló a las autoridades del Ente provincial de Agua y Saneamiento de Neuquén (EPAS) como responsable de esta situación.

En la Laguna del Toro viven además de percas y truchas, patos y nutrias y también es visitada por varias aves, los vecinos la identifican como un patrimonio local y temen por la negligencia que sufrió este ecosistema.

"Pedimos que se saquen ya los peces muertos y que se investigue qué falló en el mantenimiento de las cloacas. Hacemos responsable directo a EPAS y a la Municipalidad de Senillosa por esta contaminación ambiental y el riesgo sanitario que genera en nuestra comunidad. Son ellos quienes tienen la obligación legal y técnica de prevenir, reparar y remediar estos incidentes con urgencia", denunció.